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Большие перемены – гороскоп от Тамары Глобы на август

Гороскоп на август 2024 года от Тамары Глобы, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 17:54 Фото: pexels
Большие перемены ждут в августе 2024 года представителей всех знаков зодиака. Известный астролог Тамара Глоба рассказала, кого ждет карьерный рост, а кого судьбоносная встреча, сообщает Zakon.kz.

Овен

Для рожденных под этим знаком август станет временем, когда творческие возможности и способности будут активно раскрываться. В первой половине месяца вы займетесь интеллектуальной работой. Потребуется внимание к делам. Также можно будет уделить время профессиональному обучению. Найти нужные средства для работы вам помогут и близкие.

Весь месяц – хорошее время для того, чтобы отправляться в поездки, заниматься бытовыми делами, общаться с родными.

Вторая половина августа принесет возможности в творческих планах. Это время продолжения успеха, которое перейдет на сентябрь.

Во вторую декаду августа будьте очень внимательны в дорогах, берегите себя, берегите близких.

В третьей декаде августа вы переоцените свои личные творческие интеллектуальные планы и пойдете вперед с новыми проектами. В августе личный успех смешается с работой, учебой и новыми проектами, поэтому активно занимайтесь всем сразу, приводит гороскоп Глобы Starhit.

Телец

Представителям этого знака в первой половине августа нужно заняться важными делами, которые касаются ваших детей. Будет успех и в интеллектуальной деятельности, а также отдых вместе с любимыми людьми, с семьей. Вы сможете также поступить в учебное заведение, в которое запланировали. Но параллельно будьте внимательны и к личным делам, потому что в середине месяца потребуется внимание вашим близким. Не оставляйте их без присмотра и внимания. Им нужна поддержка.

В течение всего месяца Телец будет заниматься финансовыми вопросами и пытаться заработать деньги. В этом помогут и друзья, и родные, и партнеры. Но будьте очень внимательны – особенно в моментах, которые касаются техники (во второй декаде августа). Это время, когда потребуется внимание и в транспорте, и в финансовых делах. Не слишком доверяйте тем, кто обещает золотые горы. В середине месяца возможны потери.

Весь август, кроме последней недели, вам придется выбирать между друзьями и любимыми. Также в середине августа, когда возникнут сложности в отношениях из-за финансовых вопросов, у вас будет отдых, и, возможно, новый роман.

Близнецы

Близнецам нужно задуматься о новых проектах. Начинания будут разными: и короткие успехи, и успехи на долгий период. Потребуется внимание и к домашним делам. Будьте внимательны к здоровью родителей, к дому, к вопросам, которые касаются недвижимости, особенно в середине месяца и в самом конце августа.

Весь месяц вы сможете блистать в поездках. Это возможность выступлений, новых знакомств, интересных встреч. Друзья, которые были в вашей жизни с предложениями и интересными идеями, снова придут с новыми возможностями. Переоцените все, и вам улыбнется удача. В конце августа смело беритесь за новые дела. Это время любви, время творческого и личного успеха.

Рак

Этому знаку зодиака август 2024-го принесет возможности в учебе, путешествиях с родными и близкими людьми, новые знакомства, экскурсии, поездки. Могут быть также командировки.

Возможности, которые касаются личной жизни, придут в начале августа и во второй половине августа. Это период заработков, хороших приобретений, вы займетесь интересными проектами.

В середине августа будьте очень внимательны в дорогах. Поездки могут быть конфликтными. Берегите своих близких и ни в коем случае не ссорьтесь с теми, кого считаете дураками. Проявите внимание к обучению, к интеллектуальной деятельности. И да, новые контракты будут сложными.

Лев

Львам август принесет новые задачи и мощные возможности. Друзья и старые знакомые будут приходить с перспективными проектами, и стоит их внимательно оценить. Не беритесь сразу за все, потому что хорошие возможности в личных делах и творческих проектах придут в первую декаду месяца, но во второй декаде будьте внимательны к этим проектам, потому что возможны потери, расходы, могут быть трудности. Не оформляйте кредиты и ни в коем случае не берите в долг и не давайте в долг. Отдать будет трудно и получить назад тоже.

Третья декада августа даст шанс раскрутить старые проекты. Придут новые возможности, связанные и с людьми, и они перейдут на период осени. Осенью будут отличные моменты для реализации идей.

Дева

У Дев появится возможность проявить свои интеллектуальные способности. Практически весь месяц вы будете планировать новые дела. Люди будут прислушиваться к вашему мнению. И практически весь месяц ваш вкус, ваши советы и ваши интересы будут в центре внимания. Но в то же время придется поставить перед собой большие задачи. Перспективы, которые касаются карьеры, требуют продумывания. Ни в коем случае не отбрасывайте интересные идеи, вышестоящие будут помогать вам, но если вы проявите большую критичность в том, что происходит вокруг вас, то могут быть трудности в реализации, особенно в середине месяца.

Практически весь август ваш критицизм и ваше видение перспектив очень сильно пригодится и вам, и другим людям. В третью декаду будьте внимательны в личных отношениях, особенно в конце месяца.

Весы

Весам август принесет необходимость продумывать внимательно все, что вы делаете. За спиной вокруг будут споры, касающиеся вашей личной жизни. Но начнется месяц с успехов вдали от дома. Это период, когда дальние партнеры, друзья издалека будут вас поддерживать. Будьте внимательны в договорах, продумывайте свои планы, которые могут реализоваться. Середина августа тоже связана с большими переменами.

И третья декада – это период, когда придет личный успех, любовь, особенно в конце месяца. В любви, личных отношениях, в творчестве вы получите большую поддержку. Весь месяц вдали от дома вас ждет большой успех и возможности, которые откроют перспективы на дальнейшие годы.

Скорпион

Для Скорпионов август – это месяц, в котором много времени вы посвятите друзьям, а также своим интеллектуальным и деловым планам. Работа может быть крайне интересной, но нужно как следует оценить мелочи и опасности потерь. Наиболее сложный период – середина августа. Во второй декаде могут быть трудности в отношениях с руководством.

Это время потребует внимания и к близким людям. Поскольку практически весь месяц будет возможность новых знакомств, интересных встреч, появится желание завести романы или изменить свои отношения, поэтому если чувства вам дороги, то ни в коем случае не вступайте в свободные связи во второй декаде августа. Оцените свои перспективы, контакты с друзьями; возможны споры из-за денег, но в то же время, с третьей декады августа, положитесь на тех, кто достиг значительного успеха в делах. Эти люди помогут вам в продвижении.

Стрелец

У Стрельцов будет много дорог. В начале августа вдали от дома вас ждет любовь и личный успех. Воспользуйтесь этим периодом для того, чтобы блистать своими талантами и способностями. Во второй половине августа хорошие возможности для контрактов, которые вы начали в июле. Параллельно полагайтесь на людей, которые имеют статус. Их тактические перемены, скачки, которые буквально придут и в финансовых вопросах, и в политических, будут очень важны для вас.

Весь август вы продумываете планы с вышестоящими лицами, с руководством, но в середине августа задачи могут сорваться. Впрочем, скоро они придут в новом виде. К концу августа и друзья, и люди издалека, и возможности дадут вам новые шансы. Разделите свой успех с людьми, которых вы любите, семья будет помогать вам, поэтому дела будут наиболее успешными.

Козерог

Для Козерогов август – месяц двойственный. С одной стороны он принесет большой успех, новых людей, знакомств. Встречи будут наполнены успехом, любовью и популярностью. Но параллельно вы переживете кризис и в личных отношениях, и в новых встречах. Поэтому внимательно оценивайте людей, которые приходят в вашу жизнь во вторую декаду августа.

Весь август вы будете развивать бурную деятельность во всем, что касается вашей службы. Работа займет практически все время, параллельно вашим увлечениям и вашим интересам. Перемены придут и в интеллектуальных вопросах. Вы обдумываете по-новому вопросы, которые пришли в вашу жизнь в июле. Работа принесет значительный успех, поэтому посвятите много времени своим коллегам, новым планам и деловым проектам.

Водолей

Водолеям потребуется дополнительное внимание к делам. Кроме того, стоит серьезно подойти к работе. На службе произойдут перемены, и они в вашу жизнь придут уже в начале месяца. Возможны трудности, которые касаются отношений с женщинами, но эти трудности вы постараетесь обойти благодаря любимым людям и личным усилиям. Весь месяц будут отличные возможности в вопросах, которые касаются творчества, спорта.

Вас ждет успех в дорогах, информационной сфере, а также в делах, которые касаются личных отношений. Результат придет в конце августа. Во второй декаде будьте внимательны к финансовым делам. Возможны потери из-за неудачных покупок.

Рыбы

Рыб ждет успех, связанный с творчеством. Во второй половине августа вы вернетесь к проектам, которые пришли в июле. И в конце августа дела получат новый оборот и дальнейший ход. Это успешный момент для интеллектуальной и творческой деятельности.

Весь август вы будете много времени посвящать жилищным вопросам и делам, которые касаются родителей. Но могут возникнуть трудности – понадобятся дополнительные средства для обустройства дома. Практически весь август Рыбы будут заняты ремонтом.

Вы много времени посвятите своей семье и делам других людей. Будете помогать родственникам, знакомым, детям, ну а также тем, кто нуждается в вашей помощи. Но аккуратнее – многие могут сесть на шею! В августе постарайтесь уделить время и себе. Здоровье играет огромную роль в том, что вы будете делать практически весь месяц.

Победительница шоу "Битва экстрасенсов", таролог и оккультист Виктория Райдос ранее обратилась к представителям одного из знаков зодиака.

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