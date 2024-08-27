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Астрологи рассказали, мужчины каких знаков зодиака более склонны к измене

Гороскоп на верность, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 08:54 Фото: pixabay
Российские астрологи рассказали, мужчины каких знаков зодиака более склонны к измене, сообщает Zakon.kz.

Скорпион

Скорпионы – это мужчины, которым важно поддерживать глубокую эмоциональную связь с партнером. Управляемые Марсом и Плутоном, они часто переживают внутренние трансформации. Если их партнерша не способна следовать за ними в этом развитии или хотя бы поддерживать глубокую эмоциональную связь, Скорпион начнет искать замену.

Близнецы

Близнецы ненавидят скуку, особенно в отношениях. Им важно, чтобы в паре всегда присутствовала страсть и новизна. Если этого нет, они могут искать возбуждение на стороне, даже если окружающим их отношения кажутся идеальными. Часто такие мужчины стремятся доказать себе, что еще молоды и способны покорять вершины.

Рак

Раки, будучи одними из самых "семейных" знаков, ценят комфорт и заботу в отношениях. Однако если партнерша перестает восхищаться и ценить их заботу, Раки могут почувствовать себя недооцененными и начать искать признание на стороне.

Водолей

Водолеи – это мужчины, которые ценят свободу и независимость. Измена для них возможна в случае, если партнерша нарушает их личные границы или не принимает их такими, какие они есть. Несоблюдение порядка или непонимание их творческого хаоса может стать причиной охлаждения в отношениях.

Стрелец

Стрелец ценит честность и открытость в отношениях. Для него физическая измена может не значить ничего, но духовная или эмоциональная связь с другим человеком – это предательство. Стрелец способен разорвать отношения, если найдет кого-то, кто лучше понимает и поддерживает его эмоционально.

Ранее известный российский астролог Василиса Володина представителям трех знаков зодиака дала благоприятный прогноз на ближайшее будущее.

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