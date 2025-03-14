Каким знакам зодиака лучше не давать в долг

Астролог Катерина Малеева рассказала, представители каких знаков зодиака часто затягивают с возвращением долгов, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, есть знаки зодиака, которые особо тщательно следят за своими финансовыми обязательствами. А есть такие, кто с удивительным спокойствием "забывает" о том, что и кому должен.

"Среди них Близнецы – настоящий ураган эмоций, идей и событий. Представители этого знака редко держат в голове что-то одно и могут легко забыть о своих долгах. Для них это нечто эфемерное, что может подождать, ведь есть более интересные вещи, которые требуют их внимания прямо сейчас", – рассказала астролог Москве 24.

Но не стоит думать, что Близнецы не хотят возвращать долги или вещи. Просто их мысли слишком быстро перескакивают с одной темы на другую.

А вот Стрельцам возвращать долги попросту не нравится.

"Необходимость помнить о них – это своего рода ответственность, которая им не по душе, ведь они не любят каких-либо ограничений". Катерина Малеева

Свободолюбивые и легкомысленные Стрельцы часто живут по принципу "как-нибудь разберемся" и могут взять что-то взаймы, не слишком задумываясь о том, когда и как будут это отдавать. Если напомнить им о долге, они его вернут, но без особого энтузиазма и оправданий.

Водолеи же могут просто не считать возврат долга чем-то важным, особенно если речь идет о небольшой сумме. Представители этого знака мыслят глобально и редко зацикливаются на материальных вещах. Их философия – деньги должны течь свободно.

"А если кто-то слишком настойчиво требует возврата, они даже способны посчитать это мелочностью. Так что напоминать им о долге придется аккуратно, иначе рискуете наткнуться на недоумение или даже легкое раздражение", – предупредила астролог.

А вот Рыбы могут забыть о долге, потому что у них слишком много других мыслей и забот. Они – мечтатели, живущие в своем мире, где деньги не самое главное.





"Кроме того, Рыбы склонны к избеганию неприятных ситуаций, а возвращение долга может быть для них стрессом. Они не откажутся вернуть деньги, но способны долго тянуть с этим", – отметила Катерина Малеева.

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