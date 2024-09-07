Врач назвала три самые частые ошибки при уходе за кожей лица

Злоупотребление отшелушивающими средствами, плохое увлажнение и постоянная смена косметики могут привести к повреждению кожного барьера и отсутствию результатов от ухода, сообщает Zakon.kz.

Об этом изданию Daily Mail рассказала доктор Шерин Идрисс, дерматолог из Нью-Йорка. Она отметила, что основной ошибкой в уходе за кожей выступает слишком частое использование отшелушивающих средств с кислотами.

"Многим людям известно, что кислоты помогают избавиться от омертвевших клеток, очистить поры, а также придать лицу молодой и свежий вид. Тем не менее, ежедневное нанесение таких средств может разрушить защитный барьер кожи, защищающий ее от внешних раздражителей", – пояснила Идрисс.

Второй распространенной ошибкой она считает игнорирование увлажняющих средств и отказ от их смены в зависимости от климата. По мнению врача, зимой лучше использовать более плотные текстуры, а летом – легкие.

Дерматолог добавила, что многие люди слишком часто покупают новую уходовую косметику и перестают пользоваться старой. Такой подход может быть ошибочным. Дело в том, что для оценки эффективности средств их нужно использовать в течение двух-трех месяцев. При постоянной смене продуктов не произойдет накопительного эффекта, а состояние кожи значительно не изменится.

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