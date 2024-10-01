Почему нельзя терпеть головные боли

На сегодня известно более 300 разновидностей головной боли. В каких случаях и при каких симптомах следует незамедлительно обратиться к врачу, рассказал доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Омского медуниверситета, кандидат медицинских наук Юрий Лалов, сообщает Zakon.kz.

По его словам, головные боли могут быть симптомом разных заболеваний, не только связанных с мозгом, но и общих болезней. Например, они могут сопровождать пневмонию. Однако в обычной клинической практике чаще всего (более чем в 90%) встречаются боли, которые возникают самостоятельно, без связи с серьезными заболеваниями. И правильно описанные врачу симптомы помогают выявить особенности болевого синдрома. Каждый тип головной боли имеет свои специфические особенности и требует индивидуального подхода в лечении.

"Пациент должен знать, что впервые возникшая интенсивная головная боль, особенно если она громоподобная (очень сильная головная боль, которая достигает максимума в течение одной минуты. – Прим. ред.), может быть признаком серьезного заболевания. В этом случае необходимо немедленно обратиться в скорую помощь или медцентр для обследования, так как это может быть симптомом серьезного заболевания, требующего экстренной помощи", – приводит слова Юрия Лалова "Омск здесь".

Часто причиной головных болей являются стрессы на работе. Эмоциональные рабочие будни, сопровождающиеся низкой физической активностью, сами по себе могут стать провоцирующим фактором.

Существуют блуждающие головные боли – это состояние, при котором человек испытывает кратковременные, меняющиеся по локализации неприятные ощущения. Они могут быть связаны с несоблюдением режима труда и отдыха. Если боль возникает в разных местах и обследование не выявляет никаких отклонений, это может быть связано с депрессивными расстройствами или паническими атаками.

Врач отмечает, головную боль нельзя терпеть. Исследования показали, что в этом случае могут возникнуть структурные изменения. Хотя они не так заметны, как при инсульте или опухолях, но со временем могут привести к нарушению функций головного мозга. Поэтому важно быстро предотвращать и снимать симптомы, чтобы минимизировать последствия для здоровья. Как правило, хватает одной таблетки обезболивающего средства.

Дети и подростки тоже могут страдать от головной боли , и это не всегда связано с ростом организма. Однако если у ребенка болит голова, необходимо обратиться к педиатру. Мигрень может начаться в раннем возрасте как у девочек, так и у мальчиков. Она имеет различные формы, включая абдоминальную мигрень, когда болит не голова, а живот. Сложно связать головную боль с ростом организма, так как это не должно происходить само по себе.

Кроме того, из-за сильного шума в школе у детей также может разболеться голова. Обычно это состояние проходит самостоятельно, но иногда требуется медикаментозное лечение. Однако врачи не советуют сразу принимать таблетки. Для начала лучше дать ребенку возможность побыть в тишине.

Устойчивость к обезболивающим препаратам

Если препараты, которые помогали раньше, перестают действовать, это может быть сигналом для оценки ситуации и необходимости изменить подход к выздоровлению. При этом важно понимать, что безопасных методов медикаментозного лечения не существует.

Бесконтрольное употребление анальгетиков и нестероидных противовоспалительных препаратов может привести к абузусной головной боли. При частом бесконтрольном приеме таких таблеток их эффективность снижается, а затем они начитают вызывать "ответную" боль. Избавиться от этого состояния – сложная задача, требующая постепенной отмены препаратов и замены их на другие.

Как предотвращать головные боли

По словам Лалова, физическая активность способствует улучшению метаболических процессов и кровообращения, в том числе в мышцах. Еще важно избегать лишнего веса, поскольку ожирение может стать провоцирующим фактором. Также важно соблюдать режим сна. Если мы не высыпаемся, мы находимся в стрессовой ситуации, что приводит к болям.

Причиной головных болей также могут стать курение и алкоголь. Мигрень часто связана с употреблением кофеина, поэтому важно контролировать его количество. Некоторые растительные продукты, а также те, в которых содержится много белка, какао и кофе, могут вызывать приступы головной боли.

При головных болях напряжения могут помочь расслабляющие физиотерапевтические процедуры, такие как массажи и иглорефлексотерапия.

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