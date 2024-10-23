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Стресс для организма: почему не стоит терпеть головную боль

Почему нельзя терпеть головную боль, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 17:01 Фото: pxhere
Головная боль может быть одним из симптомов различных заболеваний. Даже при умеренной интенсивности она способна нарушать работоспособность и ухудшать качество жизни. Терпеть боль не рекомендуется – есть вероятность, что в следующий раз она будет заметнее, сообщает Zakon.kz.

Почему вредно терпеть головную боль

Головная боль – сильный стресс для организма. В момент приступа увеличивается нагрузка на кровеносную систему – повышается уровень адреналина, учащается пульс, нарушается тонус крупных артерий и, как следствие, кровоток, растет артериальное давление.

В результате всех этих изменений, как отмечено в публикации издания АИФ, человек может упасть в обморок или даже перенести инсульт.

Кроме того, боль в голове порождает сосудистые нарушения, которые могут привести к поражению мозговой ткани и гибели нервных клеток.

О чем может говорить головная боль

Головная боль – вторичный признак ряда заболеваний, то есть она не возникает сама по себе.

Сосудистые патологии, артериальная гипертензия, новообразования в мозге, ишемия миокарда, инфекционные заболевания, болезни уха, горла и носа – об этих и других опасных состояниях здоровья могут сигнализировать болевые приступы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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