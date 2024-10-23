Стресс для организма: почему не стоит терпеть головную боль
Почему вредно терпеть головную боль
Головная боль – сильный стресс для организма. В момент приступа увеличивается нагрузка на кровеносную систему – повышается уровень адреналина, учащается пульс, нарушается тонус крупных артерий и, как следствие, кровоток, растет артериальное давление.
В результате всех этих изменений, как отмечено в публикации издания АИФ, человек может упасть в обморок или даже перенести инсульт.
Кроме того, боль в голове порождает сосудистые нарушения, которые могут привести к поражению мозговой ткани и гибели нервных клеток.
О чем может говорить головная боль
Головная боль – вторичный признак ряда заболеваний, то есть она не возникает сама по себе.
Сосудистые патологии, артериальная гипертензия, новообразования в мозге, ишемия миокарда, инфекционные заболевания, болезни уха, горла и носа – об этих и других опасных состояниях здоровья могут сигнализировать болевые приступы.
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