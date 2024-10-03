Таро-гороскоп: как знакам зодиака повысить свой доход в октябре

Таролог Александра Геката дала представителям всех знаков зодиака прогноз-советы, как повысить доход в октябре 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Овен

Александра Геката советует представителям этого знака не проявлять чрезмерную щедрость. Будьте осторожны с окружающими. Не бойтесь принимать финансовую помощь от близких людей. Тратьте деньги с умом.

Телец

"Вам предстоит очень много работы на результат. Ни в коем случае нельзя опускать руки. Не стоит полагаться на других людей. У вас сейчас есть все ресурсы, чтобы изменить ваше финансовое положение, действуйте", – рекомендует таролог.

Близнецы

"Удача улыбается тем, кто не теряет времени даром". Им совет: не бойтесь рисковать и начинать новые проекты. Работайте на результат.

Ракам карты советуют пустить все на самотек.

"Наблюдайте со стороны за происходящими событиями. Рекламируйте свои умения и таланты, вам нужно признание окружающих и реклама, чтобы ваше дело приносило вам прибыль. Если это стабильная офисная работа, то стоит блеснуть перед начальством".

Лев

Львам таролог советует на разбрасываться деньгами.

"Помните пословицу "копейка рубль бережет". Если совершаете траты, совершайте их во благо. Будьте щедрыми по отношению к другим, но продумывайте траты", – рекомендует Александра Геката.

Дева

Доверьтесь своей интуиции. Если есть сомнения по поводу финансовых сделок или вложений, лучше их отложить. Создавайте финансовую подушку.

Весы

Им таролог рекомендует не быть напористыми. Обдумывайте каждое действие. Вам стоит поучиться распределению финансов и, возможно, найти хобби, которое бы приносило дополнительный доход.

Скорпион

Скорпионам нужно сделать выбор, который касается и заработка, и сферы деятельности.

"Ваше решение может быть поспешным, взвесьте все "за" и "против", – советует таролог.

Стрелец

Стрельцы, подготовьтесь к неожиданным тратам. При этом вам совет: имейте всегда запас, он может выручить в нужный момент. Кому-то стоит проявить щедрость и материально помочь коллегам, друзьям, родственникам, чтобы начали приходить финансы. Возможны подарки и денежные поступления.

Козерог

Если у вас есть долги и кредиты, постарайтесь их погасить. Любая денежная задолженность равна безденежью. Ищите новый источник дохода.

Водолей

"Ваши честность и порядочность – залог вашей хорошей репутации и чистой совести. Будьте честны с собой и окружающими, продумайте наперед, где бы вы могли больше заработать, чтобы это приносило и доход, и пользу людям", – отметила Александра Геката

Рыбам Александра Геката советует воздержаться от крупных покупок и инвестиций – сейчас не лучшее время.

Лучше подождать и посмотреть, как будут развиваться события и идти дела.

"Не берите ответственность за других (касается работы)! Вам это обернется плохо. Чужие дела, долги по работе и прочее могут загнать вас в минус. Сосредоточьтесь на себе и своем успехе сейчас. Затаитесь, решение принимать стоит с умом. Продумайте план, где вы могли бы дополнительно (честным трудом) заработать на финансовую подушку", – пишет таролог.

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