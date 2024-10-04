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Восемь главных триггеров прокрастинации и методы борьбы с ними – советы психолога

8 главных триггеров прокрастинации и методы борьбы с ними, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 08:17 Фото: pixabay
Тимоти Пичил, автор книги "Не откладывай на завтра", считает, что прокрастинация – чисто инстинктивная, эмоциональная реакция на что-то, чем мы не хотим заниматься. У такого поведения есть несколько основных источников, сообщает Zakon.kz.

По мнению автора книги, такие чувства, как скука, отчаяние, сложность и стресс, возникают на любом этапе выполнения задачи. Они и вызывают то явление, которое принято называть "прокрастинацией".

Неопределенность, хаотичность, отсутствие награды и бессмысленность обычно дают о себе знать на этапах начала и действия.

Хорошие новости в том, что все восемь триггеров очень редко возникают одновременно. Чаще всего мы имеем дело с комбинацией нескольких из них, так что с ними вполне успешно можно бороться. Для этого есть три способа.

1. Найдите источник и разделите цели

Прежде чем бороться с прокрастинацией, надо понять, почему она возникла. Проанализируйте свои ощущения и определите, какие триггеры вмешиваются в ваши действия.

Борьбу с прокрастинацией имеет смысл начать только со срочных и важных задач.

2. Оцените свои силы

Определите, как для вас лучше работать над задачей. Возможно, вам удобнее расправиться с ней за несколько часов без лишних перерывов или будет гораздо легче разбить ее на простые подзадачи.

3. Измените задание

Каждый из триггеров прокрастинации может помочь эффективно с ней бороться, если придать ему противоположный смысл.

Если задача скучная, постарайтесь креативно подойти к ее решению. Если вы имеете дело со сложной задачей, попросите помощи. А когда чувствуете, что выполняете неблагодарную работу, порадуйте себя чем-нибудь сами, например, вкусным ужином. Это поможет с легкостью пройти все этапы выполнения любого задания.

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