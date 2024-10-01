Ученые назвали неожиданную пользу от хорового пения

Чем полезны занятия музыкой и пение? Ученые из Университета Хельсинки провели исследования и установили, что хоровое пение способствует поддержанию здоровья мозга на протяжении всей жизни, сообщает Zakon.kz.

Чтобы полноценно изучить пользу хорового пения для мозга, ученые провели исследование среди 95 людей в возрасте от 21 года до 88 лет.

Участников разделили на три возрастные группы: молодежь (20-39 лет), взрослые среднего возраста (40-59 лет) и пожилые люди (60 лет и старше).

Для исследования ученые применяли метод нейровизуализации.

Оказалось, что хоровое пение помогает укрепить связи в белом веществе мозга. Наиболее выраженный эффект наблюдался у пожилых людей.

Таким образом, как сказано в публикации издания РБК Life, ученые пришли к выводу, что хоровое пение может замедлить "истончение" белого вещества и способствовать сохранению когнитивных функций.

Кроме того, улучшения были обнаружены и в части мозга, отвечающей за функции памяти. Этот эффект наблюдался исключительно у пожилых участников.

В заключении говорится, что в хоровом пении заключена не только польза от прослушивания музыки, но и возможность социального взаимодействия, которое может стать ценным инструментом для поддержания когнитивного здоровья с возрастом.

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