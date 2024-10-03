Павел Глоба назвал счастливчиков среди знаков зодиака, которым улыбнется удача с 4 октября

Астролог Павел Глоба назвал три знака зодиака, которым с 4 октября звезды окажут поддержку, что приведет к серьезным изменениям в их жизни, сообщает Zakon.kz.

По словам астролога, в ближайшее время Овны, Львы и Стрельцы смогут рассчитывать на благоприятное расположение планет.

Для Овнов это выразится в приливе энергии и вдохновения, которые помогут им реализовать важные проекты и достичь успеха как в карьере, так и в личной жизни. Львы усилят свои лидерские качества, что обеспечит им признание в обществе и успех в профессиональной деятельности. Стрельцам астролог прогнозирует обретение истинного призвания и гармонии, если они не побоятся перемен.

Остальные знаки также могут рассчитывать на определенные изменения, отмечает Глоба. Так, Тельцам следует обратить внимание на свое здоровье, а Близнецы должны использовать свои креативные способности для реализации новых идей. Ракам рекомендуется провести больше времени с семьей, так как в доме наступит период гармонии.

Для Девы настало время для самообразования, Весы могут ожидать финансовой стабильности, а Скорпионам звезды сулят удачные знакомства. Козерогам советуют избавиться от накопленного негатива, а Водолеи смогут привлечь внимание к своим идеям. Рыбам звезды рекомендуют заняться спортом или медитацией для достижения внутреннего равновесия.

Ранее известный астролог Тамара Глоба рассказала, что принесет октябрь-2024 разным знакам зодиака.

