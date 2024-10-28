Кому опасно есть свеклу: что нужно знать
Нельзя людям с заболеваниями почек
Щавелевая кислота в составе свеклы может спровоцировать образование камней в почках. Это не значит, что ее нужно исключить из рациона – просто есть ее нужно крайне редко и в небольших количествах. Кроме того, переизбыток оксалатов может привести к подагре.
Нельзя людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта
Людям с синдромом раздраженного кишечника и склонным к диарее следует с осторожностью относиться к включению свеклы в рацион, поскольку этот овощ имеет слабительный эффект.
Нельзя людям с пониженным давлением (гипотонией)
Большая порция свеклы может вызвать внезапное понижение артериального давления. Для гипотоников, которые и так страдают пониженным, минимум на 20%, уровнем кровяного давления, это может быть опасно.
Нельзя при остеопорозе
Остеопороз – это заболевание костей: они становятся хрупкими из-за уменьшения количества костного вещества. Фактически в структуре кости образуются "дыры" и ее легко повредить. Свекла способствует выведению кальция из организма, а именно он отвечает за то, насколько крепкими будут кости. Корнеплод есть можно, но в умеренных количествах.
Аллергия
Врач-токсиколог, доктор медицинских наук Михаил Кутушов заявил, что на свеклу может быть аллергия. По его словам, как отмечено в публикации издания АиФ, аллергическая реакция может проявиться в сыпи, увеличении лимфоузлов, отеке Квинке, лихорадке и даже ознобе.
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