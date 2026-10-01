Все едят лук ради здоровья, но есть нюанс: кому все-таки стоит быть осторожнее

Лук считается одним из привычных и полезных продуктов в рационе. Он содержит сернистые соединения, витамин С, антиоксиданты и инулин. Однако подходит этот овощ не всем – в некоторых случаях он может вызвать дискомфорт, сообщает Zakon.kz.

О пользе и особенностях употребления лука рассказала изданию "Радио 1" диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.

По ее словам, лук стоит регулярно включать в рацион. Его можно добавлять в овощные супы, рагу и другие блюда. При этом тем, кому не нравится сильная горечь свежего лука, диетолог советует предварительно вымачивать его в воде.

"Это растительный продукт, поэтому он обязательно должен быть в нашем рационе. К тому же он недорогой. В нем есть витамин С, антиоксиданты и инулин". Нурия Дианова

При этом есть случаи, когда с луком стоит быть осторожнее. В первую очередь это касается людей с синдромом раздраженного кишечника и высокой чувствительностью желудочно-кишечного тракта.

"Лук может вызывать дискомфорт у людей с очень высоким уровнем тревоги, у пациентов с синдромом раздраженного кишечника. Там есть компоненты, которые могут вызывать этот самый дискомфорт, в том числе за счет содержащихся видов сахаров". Нурия Дианова

Таким образом, как говорится в заключительной части, полностью отказываться от лука необязательно. Но если после него появляются вздутие, боли или другой дискомфорт, количество продукта в рационе стоит пересмотреть.

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Немного ранее специалисты обращали особое внимание на то, что правильное хранение продуктов помогает дольше сохранять их свежесть, не допускать распространения бактерий и появления посторонних запахов. При этом важно не только соблюдать температуру, но и правильно размещать продукты.