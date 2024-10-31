В гармонии с собой: гороскоп на 1 ноября

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 1 ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Овен

День складывается очень хорошо. Находясь в полной гармонии с собой, вы и с окружающими прекрасно ладите. Вам удается не только догадаться о тайных желаниях близких, но и сделать так, чтобы исполнение этих желаний стало возможным. Возможно получение приятных известий.

Телец

Тельцам нужно быть очень осторожными в работе: именно безошибочность действий и аккуратность являются теми качествами, за которые вас ценят руководители и деловые партнеры. Именно поэтому, обращаясь к кому-то с просьбой, не поленитесь обосновать ее. Не желательно посещение многолюдных собраний, участие в светских мероприятиях.

Близнецы

Близнецам придется уделить немало времени делам, о которых вы благополучно забыли, доверив их кому-то другому. К сожалению, сейчас у вас не так много помощников, на которых вы могли бы положиться. Вы легко увлекаетесь и быстро теряете голову, бесповоротно влюбляетесь и отчаянно форсируете развитие событий, стремясь к скорейшему переходу новых отношений в серьезное русло. И это не удивительно: интуиция подсказывает, что вы встретили свою судьбу.

Рак

Постарайтесь уйти в тень не привлекать к себе лишнего внимания. К вам тянутся многие, в том числе – люди, с которыми ни при каких обстоятельствах не следует иметь дело. Ракам чрезвычайно важна предусмотрительность – без нее вы создадите себе и своим близким немало проблем. Будьте экономнее; деньги, которые вы собираетесь потратить на приятные пустяки, вскоре могут понадобиться вам для чего-то более важного.

Лев

Будьте готовы к потерям: день будет сложным и утомительным. Впрочем, опускать руки рано. Звезды не позаботятся о вашем благополучии, но это вполне можете сделать вы сами. Неожиданное стечение обстоятельств, случайное событие позволит Львам по-иному взглянуть на собственную личную жизнь и кое-что изменить к лучшему. Главное – не испугать свою "половинку" или окружающих слишком бурным проявлением чувств.

Дева

У вас многое получается лучше, чем у других, но это не повод ни слишком гордиться собой, ни расслабляться раньше времени. Старайтесь не демонстрировать своего превосходства, не давайте окружающим лишних поводов для зависти, не будите в недоброжелателях дух соперничества. День благоприятен, и Девам этим нужно воспользоваться чтобы решить действительно важные для вас вопросы.

Весы

Поддержка близких и полная гармония в отношениях с любимым человеком делают этот день очень приятным для Весов. Уверенность в своих силах, душевный комфорт и спокойствие помогают вам добиваться успеха во всех делах, за которые вы беретесь. Возможно восстановление деловых отношений, когда-то открывших перед вами заманчивые перспективы. Не бойтесь учиться новому – у вас будет возможность приобрести массу полезных навыков.

Скорпион

Очень благоприятный день для общения. Вы можете не стесняться в выражении своих мыслей: ваши слова будут поняты правильно, даже если вы порой позволите себе резкость или случайно впадете в сентиментальность. Личная жизнь меняется к лучшему. У одиноких Скорпионов появляется возможность завязать интересные знакомства. Вы наверняка не пожалеете, если решите отправиться на какое-то светское мероприятие.

Стрелец

Заранее смиритесь с мыслью о том, что вам не удастся справиться со сколько-нибудь серьезными проблемами в одиночку. Чем раньше вы с кем-нибудь объединитесь, тем более эффективными будут ваши действия на любом поприще. Умение предвидеть трудности поможет Стрельцам и в личной жизни. Вы можете обсудить с близкими многие важные вопросы, поскольку уже сейчас догадываетесь о проблемах, которые возникнут в ближайшем будущем.

Козерог

Козерогов отличает особая целеустремленность. Нет такой преграды, которую вы не могли бы преодолеть, если захотите этого и сосредоточитесь. Неожиданно предоставляется возможность урегулировать имущественные проблемы, навести порядок в финансовых делах. А вот ровесникам с вами может быть скучновато. Во второй половине дня стоит найти время для длительной прогулки – это поможет сбросить напряжение, собраться с мыслями или "поймать" вдохновение.

Водолей

Вы сможете справиться со многими делами, если правильно расставите приоритеты. Тут нужно прислушаться к себе: только вы знаете, что действительно важно, а что заслуживает лишь мимолетного внимания. У Водолеев возможны серьезные разногласия с любимым человеком: его поведение заставляет вас испытывать неясную тревогу, но предъявить какие-то конкретные претензии невозможно. Будьте сдержаннее в оценках, вы настроены слишком критично.

Рыбы

Вы готовы к сложным делам и решению непростых задач. Этот день может потребовать от Рыб подвигов, но вас это не испугает и не приведет в замешательство. Очень многие личные проблемы могут быть решены немедленно. Вы способны разрубить любой гордиев узел, не мучаясь ни сомнениями, ни сочувствием к "пострадавшему", ни ложным чувством долга. Если у вас появилось желание сжечь за собой мосты, значит, сделать это действительно необходимо.

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