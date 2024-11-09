Гороскоп на 9 ноября для всех знаков зодиака

Астрологи составили гороскоп на субботу 9 ноября 2024 года для всех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Овен

У Овнов вероятны интересные встречи; на всех, с кем имеете дело, вы производите совершенно неотразимое впечатление. А это значит, что день отлично подходит для начала нового романа. Верьте своему сердцу – именно его подсказки помогают вам принимать исключительно верные решения, когда разум повторяет: "Мало данных".

Телец

Ваши недоброжелатели чрезвычайно изобретательны, и противостоять им трудно. Так что вы должны собраться с силами; полезным будет также призвать на помощь союзников и напомнить о себе влиятельным покровителям. В течение всего дня вы будете решать задачи повышенной сложности, причем не исключено, что самые важные вопросы просто не имеют правильных ответов. Держитесь, завтра будет лучше.

Близнецы

У Близнецов возможны серьезные разногласия, касающиеся финансирования каких-то важных для вас проектов (причем как профессионального, так и личного характера). Не желательно строить далеко идущие планы: дело в том, что сейчас вы склонны переоценивать свои возможности.

Рак

Нестандартное мышление и смелые поступки помогают вам опережать конкурентов и обезоруживать соперников. Вы неотразимы. Одиноким представителям знака этот день обещает многообещающие знакомства и головокружительные романтические увлечения. Возможным становится урегулирование давних конфликтов, налаживание отношений с людьми, с которыми вы в последнее время находились в состоянии холодной войны.

Лев

День проходит совсем не так, как вы ожидали. Стоит Львам хоть чуть-чуть приспособиться к обстоятельствам, и они немедленно меняются. Подводят люди, которых вы привыкли считать своими надежными помощниками. Даже когда окружающие критикуют вас за легкомыслие и безответственность, вы безобидно отшучиваетесь. Лишь замечания самого близкого человека могут вас больно ранить.

Дева

Прекрасный день для оригинальных или экстравагантных поступков, любых действий, которые привлекут к вам внимание. Можно договариваться о встречах, на которые вы раньше не решались, обсуждать вопросы, которые еще недавно казались слишком сложными и острыми, чтобы касаться их даже вскользь.

Весы

Близким трудно поладить с вами, поскольку вы даете волю раздражению и негативным эмоциям гораздо чаще, чем следовало бы. У Весов возможны серьезные конфликты с детьми: вы слишком требовательны к представителям младшего поколения.

Скорпион

Воспользуйтесь благоприятным моментом, чтобы расставить финальные точки в делах, которые не были завершены на предыдущей неделе. Разумная осторожность и предусмотрительность необходимы Скорпионам для успеха во всех сферах жизни. Возможны непредвиденные расходы, не исключены и потери.

Стрелец

День пройдет у Стрельцов очень плодотворно и будет связан с целым рядом важных достижений. Единственное, что требуется от вас – своевременно отделять зерна от плевел и не подменять первое вторым. Вы можете позволить себе какие-то неординарные поступки, смелые эксперименты. Для многих представителей знака день будет связан с открытием новых возможностей в деловой или личной сфере.

Козерог

Козерогам удастся добиться отличных результатов, приложив совсем немного усилий. Секрет прост: вы действуете именно тогда, когда это необходимо, не раньше и не позже. Во второй половине дня у вас будет возможность обсудить с близким человеком вопросы, которые в последнее время волнуют вас обоих. Не упустите ее. Именно сейчас можно называть вещи своими именами, не опасаясь кого-то обидеть или огорчить.

Водолей

День для Водолеев удачен. Жизненный опыт подсказывает правильные решения, да и интуиция подает голос именно тогда, когда в ней возникает потребность. Этот день подходит для решения вопросов, связанных с организацией семейного отдыха, поездок, развлечений. Вам представиться возможность сделать приятный сюрприз любимому человеку.

Рыбы

Рыбы действуют слишком прямолинейно. Это, конечно, порой помогает добиться неплохих результатов, но обрекает вас на тяжелый и весьма непродуктивный труд. Обстоятельства складываются не в вашу пользу, вам приходится обращаться с просьбами к людям, которых вы недавно обидели или унизили, отстранили от своих дел.

Ранее астрологи определили, какие виды профессиональной деятельности подходят каждому знаку зодиака.

