Гороскоп на 9 августа для всех знаков зодиака

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на пятницу 9 августа, сообщает Zakon.kz.

Специалисты портала Астрору рассказали, что ждать представителям знаков от этого дня.

Овен

Сегодня Овнам кажется, что они могут добиться чего угодно, но это не совсем так. Преграды на пути могут возникать именно тогда, когда вы этого меньше всего ожидаете.

Возможны напряженные моменты в общении с близкими, взаимные претензии, споры из-за мелочей, на которые в другое время никто не обратил бы внимания. Вам удается сгладить острые углы, хоть и не без труда.

Телец

Тельцам этот день подходит для того, чтобы взяться за что-то новое. Возможны незапланированные встречи со старыми знакомыми; наверняка найдется, о чем поговорить. Вся вторая половина дня благоприятна для учебы и творческой деятельности.

Близнецы

Близнецам нужна осторожность в делах. Даже если кажется, что до цели рукой подать, это не всегда так. Старайтесь быть внимательными, замечать мелкие детали: они позже могут сыграть решающую роль.

Многим представителям знака сегодня пригодятся знания, полученные давным-давно. День хорошо подходит для встреч с друзьями и другими близкими людьми, неформального общения, совместного отдыха.

Рак

Дел у Раков будет много, но вряд ли вы станете жаловаться. Все, чем сегодня предстоит заниматься, может увлечь вас по-настоящему. У вас появится шанс воплотить в жизнь какие-то давние замыслы. Тут важно отбросить сомнения и действовать: у вас многое получается отлично. Не исключены романтические сюрпризы.

Лев

Старайтесь вести себя максимально дружелюбно и терпеливо даже с теми, кто как будто нарочно провоцирует вас и выводит из равновесия. Умение сохранять хотя бы видимость хороших отношений будет очень важным, и вы быстро это поймете.

Скорее всего, Львам придется искать собственные пути к цели, придумывать новые способы решения непростых задач.

Дева

Благоприятный плодотворный день, хорошо подходящий Девам для самых разных дел. Люди, которые прежде недооценивали вас и сомневались в ваших талантах, сейчас готовы изменить свое мнение. Не исключено, что у вас появятся влиятельные союзники.

Разногласия остаются в прошлом, никому не хочется вспоминать о старых обидах.

Весы

Благоприятный день для общения. Можно завязать интересные знакомства, вы часто нравитесь людям, которые очень критично настроены по отношению к окружающим, у всех находят недостатки.

Не исключены задержки в делах, но особенно переживать из-за них не стоит: вы успеете сделать все, что запланировали.

Скорпион

Для СКорпионов 9 августа не самый плодотворный день. Есть соблазн отложить все запланированные дела на потом, посвятив день отдыху, развлечениям и приятному общению.

Постарайтесь все же выполнить все обещания, которые дали. Если этого не сделать, могут обидеться люди, которые очень для вас важны.

Стрелец

Начинайте день с важных дел. Его первая половина обещает быть гораздо благоприятнее второй. Есть вероятность разногласий и споров, даже с близкими становится гораздо труднее поладить.

Но вы находите способ сгладить все острые углы и не допускаете конфликтов, которые могли бы омрачить отношения.

Козерог

Начало дня благоприятно, но со временем влияние позитивных тенденций снижается. Вероятны какие-то досадные происшествия, мелкие трудности, не столько мешающие двигаться вперед, сколько раздражающие и сбивающие с толку.

Договориться о чем-то с окружающими Козерогам становится сложнее. Но вы в одиночку можете справиться со многими делами.

Водолей

Будьте осторожны. Это довольно сложный день. Справиться со всеми трудностями будет проще тем, у кого есть хорошие друзья. Когда рядом люди, на которых можно положиться, вы не теряете головы, а испытания не кажутся особенно серьезными.

Водолеям стоит быть осторожнее там, где дело касается денег. Не переоценивайте свои финансовые возможности.

Рыбы

Благоприятный день для общения и новых знакомств. Вы хорошо ладите с людьми, быстро договариваетесь с теми, кто прежде крайне неохотно шел на контакт.

У Рыб могут возникнуть проблемы при оформлении документов, общении с представителями государственных организаций. Тут тоже можно добиться успеха, но для этого нужно будет проявить терпение и настойчивость.

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