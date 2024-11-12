Как правильно сидеть за рулем: важные советы для водителей

Из-за постоянных пробок водители вынуждены долгое время находиться за рулем. Как неправильная поза влияет на здоровье автомобилиста и что с этим делать, рассказал специалист по превентивной медицине Игорь Мацокин, сообщает Zakon.kz.

Врач-невролог подчеркивает, что правильная поза за рулем автомобиля позволяет снизить утомляемость. Но зачастую водители выбирают для себя неправильные положения.

К примеру, сидя в сильно откинутом кресле, водитель вынужден регулярного наклоняться вперед.

"Из-за этого возрастает нагрузка на позвоночник и, как следствие, возникает деформация межпозвонковых дисков с их возможным повреждением". Игорь Мацокин

Также, продолжает специалист, в такой позе возрастает давление на внутренние органы, что может спровоцировать нарушение их работы.

"Если же водитель, наоборот, принимает в откинутом кресле полулежачее положение (сидит низко и далеко, а руль держит на вытянутых руках), это создает уже угрозу не здоровью, а жизни, поскольку быстрый маневр в такой позе осуществить порой невозможно". Игорь Мацокин

Другая крайность, как отмечено в публикации издания АиФ, устанавливать водительское кресло строго перпендикулярно – также вредна для позвоночника.

В таком положении, уточняет врач, мышцы получают "стрессовое напряжение", что нарушает кровоснабжение структур позвоночника, ускоряет дегенеративные процессы в костях, суставах и нарушает трофику (питание) позвоночного диска (с последующим разрывом фиброзного кольца и выходом грыжи).

Сидеть за рулем нужно в комфортной и безопасной позе, особенно если есть проблемы со спиной. Найти ее можно самостоятельно, регулируя высоту и наклон спинки, а также сиденья водительского кресла.

"Главное, чтобы спина полностью прилегала к спинке, а голова не была запрокинута назад". Игорь Мацокин

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