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Какая поза для сна считается самой вредной

какая поза для сна считается самой вредной, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 22:48 Фото: magnific.com
Врач-пульмонолог и сомнолог Сергей Ложкин рассказал о позе, которая может негативно влиять на здоровье во время сна. По словам специалиста, наиболее нежелательным считается сон на животе, сообщает Zakon.kz.

В беседе с UfaTime.ru врач объяснил, что в таком положении повышается риск заброса желудочной кислоты в пищевод, а также создается серьезная нагрузка на шейный отдел позвоночника. Из-за того, что голова длительное время остается повернутой в сторону, после пробуждения могут появляться боль, напряжение и скованность в области шеи.

Особенно опасным сон на животе может быть для детей младше одного года. Ложкин отметил, что у младенцев такая поза способна повысить риск асфиксии и представляет угрозу для жизни.

При этом специалист уточнил, что сон на спине также подходит не всем. Такая поза может быть нежелательной для беременных женщин на поздних сроках, а также для людей с обструктивным апноэ сна.

Наиболее оптимальным вариантом врач назвал сон на левом боку. По его словам, это положение помогает сохранять естественное положение позвоночника и считается благоприятным для работы дыхательной и пищеварительной систем.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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