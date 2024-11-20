Какие знаки зодиака живут дольше всех

Прогулки, свежий воздух, здоровое питание, зарядка – каждый сам выбирает свой путь к долголетию. Астрология лишь подсказывает, каким знакам зодиака судьба дает шанс на долгую жизнь и что они могут сделать, чтобы укрепить эту возможность, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, что звезды могут указать путь, но итог всегда зависит от нас.

Овен

К примеру, Овны с достоинством справляются с жизненными вызовами. Несмотря на склонность к головным болям, представители этого знака редко подвержены вредным привычкам и ведут активный образ жизни. Средняя продолжительность их жизни – 78–79 лет.

Телец

Практичные и уравновешенные Тельцы живут долго, часто преодолевая рубеж в 80 лет. Представители стихии Земли предпочитают размеренный ритм жизни и с легкостью следят за здоровьем. Женщины живут в среднем 79,5 лет, мужчины – 81,5 года.

Близнецы

Активность и увлеченность спасают Близнецов от скуки, которая может привести к психосоматическим проблемам. Звезды советуют заботиться о легких и избегать переохлаждения. В среднем мужчины доживают до 80 лет, женщины – до 85 лет.

Рак

Мнительность и эмоциональность часто мешают Ракам сохранять стабильное здоровье. Среди слабы мест можно выделить: желудок, вены и зрение. Спокойствие и профилактика помогут прожить дольше. Мужчины обычно доживают до 70 лет, женщины – до 75 лет.

Лев

Энергия и размах жизни иногда играют с Львами злую шутку. Уязвимые места представителей огненной стихии: сердце, зрение и эндокринная система. Средняя продолжительность жизни – около 75 лет.

Дева

Этот знак зодиака весьма бережно относится к своему здоровью: регулярные обследования и спортивный режим – их отличительные черты. Благодаря этому женщины в среднем живут 83 года, мужчины – 78 лет.

Весы

Среди Весов встречаются как обладатели крепкого иммунитета, так и те, кто часто болеет. Им важно укреплять иммунитет и избегать переохлаждений. Женщины живут до 77 лет, мужчины – до 74 лет.

Скорпион

Упрямство Скорпионов часто мешает вовремя обращаться за медицинской помощью, что сокращает их годы. Как отмечено в публикации издания Rsute.ru, средняя продолжительность жизни – 70 лет.

Стрелец

Стрельцы чаще всего сталкиваются с недугами во второй половине жизни. Проблемы с суставами и давлением часто сопровождают их зрелые годы. Средняя продолжительность – 76 лет.

Козерог

Козероги – одни из тех, кто очень тщательно заботится о здоровье, что помогает дожить до 80 лет и дольше.

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