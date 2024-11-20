Курение притупляет память и мешает распознавать ложь, выяснили ученые

Ученые выявили, что мозг у курильщиков плохо способен распознавать ложь, сообщает Zakon.kz.

ТАСС пишет, что российские ученые выявили при помощи систем искусственного интеллекта изменения в работе мозга у курильщиков, которые не только способствуют притуплению внимания и памяти, но и значительным образом ухудшают способность распознавать обман.

"Когда человек курит, никотин "обманывает" ацетилхолиновые рецепторы, заставляя их работать неправильно. С одной стороны, никотин расслабляет, а с другой – меняет связь между мозгом и телом, из-за чего становится сложнее правильно реагировать на стрессовые ситуации. Для внимания нам не нужна расслабленность и спокойствие, наоборот, нам нужен оптимальный стресс и тонус", – пояснила младший научный сотрудник Института нейронаук НИУ ВШЭ (Москва) Евгения Альшанская.

Ученые пришли к такому выводу в результате эксперимента. Они изучили, как курение влияет на способность семи десятков добровольцев решать задания на память и внимание, сложность которых в ходе эксперимента постепенно возрастала.

Участники эксперимента должны были запомнить расположение и цвет воздушных шариков на изображении и определить, совпадает ли оно с предыдущим или нет. Чем сложнее уровень, тем больше шариков и цветов нужно перечислить. После каждого ответа им сразу сообщали результат. При этом в середине эксперимента их обманывали: например, говорили, что они совершили ошибку, хотя ответ был правильным.

"Изменение размеров зрачка напрямую говорит о том, как человек адаптируется к стрессовой ситуации: когда он расслабляется, когда мобилизуется. Благодаря технологиям мы смогли обработать весь объем данных и выявить закономерности, которые вручную обнаружить было бы невозможно", – объясняет Альшанская.

Также оказалось, что курящие добровольцы менее выраженно реагировали на стресс, а также при этом они быстрее отвечали на вопросы, но чаще совершали ошибки и хуже распознавали обман. Эти особенности курильщиков объясняются воздействием никотина на ацетилхолиновые рецепторы в тех регионах мозга, которые отвечают за самооценку, внимание и реакцию на стресс.

Ранее ученые из Кембриджского университета установили, что ежедневные часовые прогулки увеличивают продолжительность жизни на несколько лет, снижая риск развития болезней сердца и диабета.