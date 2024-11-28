Выбросьте их немедленно: популярные кухонные предметы назвали опасными

Исследование показало, что предметы домашнего обихода, изготовленные из черного переработанного пластика, могут содержать опасные уровни антипиренов (химические соединения, ингибиторы реакции горения) и других токсичных химикатов, сообщает Zakon.kz.

Речь в первую очередь идет о лопатках и других кухонных принадлежностях. В исследовании, опубликованном в журнале Chemosphere, эти предметы рекомендуют выкинуть, пишет South China Morning Post.

Приготовление пищи с использованием пластиковой посуды долгое время считалось опасным, поскольку под воздействием тепла химические вещества из пластика могут проникать в пищу. А теперь исследователи утверждают, что изделия из переработанного черного пластика содержат еще более токсичные компоненты.

Авторы исследования обнаружили, что предметы повседневного обихода, изготовленные из черного переработанного пластика, включая кухонные принадлежности, контейнеры для еды на вынос, игрушки и аксессуары для волос, с высокой вероятностью содержат опасные уровни антипиренов и других токсичных химикатов.

Антипирены проникают в некоторые из наиболее часто используемых нами предметов, поскольку они производятся из переработанных электронных отходов, таких как выброшенные телевизоры и компьютеры, которые часто содержат эти добавки.

Как и в случае с любой другой пластиковой кухонной утварью, когда вы переворачиваете блины черной пластиковой лопаткой, под воздействием тепла весь имеющийся в ней антипирен может выщелачиваться и попадать в пищу.

"Это связано с тем, что антипирены на самом деле не связаны с пластиковыми полимерами, в которые они добавляются, – это добавка, а тепло может облегчить миграцию химических веществ из продуктов", – утверждает соавтор исследования и менеджер по науке и политике в Toxic-Free Future Меган Лю.

При этом отмечается, что токсины есть не в каждом черном предмете. Например, вы не найдете их в черной лопатке из силикона и не в каждом черном пластиковом предмете.

Игрушки из черного пластика могут быть еще более вредны для маленьких детей, организм которых еще развивается. Исследования показали, что токсичные химические вещества могут выделяться из детских игрушек и попадать в слюну, если они попадают ребенку в рот.

В подносах для суши содержится один из самых высоких уровней антипирена под названием дека-БДЭ (декабромдифениловый эфир). Его использование в США фактически прекращено.

Эксперты сходятся во мнении, что безопасного уровня воздействия антипиренов не существует. Накопление этих веществ может привести к различным проблемам со здоровьем, включая повышенный риск развития рака, гормональные нарушения, влияние на фертильность, а также повреждение мозга и нервной системы.

Как узнать, что продукт вреден?

Почти невозможно узнать, "загрязнено" ли токсичными веществами черное пластиковое изделие. Это связано с тем, что производители предметов, в состав которых входят переработанные электронные отходы, не раскрывают подробный список всех веществ в изделии.

По словам Меган Лю, также неясно, сколько типов антипиренов содержится в черных пластиковых изделиях. По ее словам, в некоторых продуктах, которые исследователи протестировали, содержалось до девяти различных вредных химических веществ и антипиренов.

Эксперты советуют потребителям не покупать посуду и другие изделия из черного пластика, если это возможно. Если у вас уже есть какие-то изделия на кухне или дома, они советуют вам выбросить их.

Во многих ресторанах заказы на вынос помещают в черных пластиковых контейнерах. Если вы приобрели один из таких контейнеров, не используйте его для разогрева еды.

Самыми безопасными и нетоксичными материалами для кухонных принадлежностей являются дерево и нержавеющая сталь.

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