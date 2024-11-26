Что выбросить из дома перед Новым годом

Многие задолго до наступления главного праздника в году начинают уборку в доме. К тому же, если верить народным приметам, избавление от вещей с отрицательной энергетикой поможет создать пространство для удачи и благополучия, сообщает Zakon.kz.

Старая обувь

К примеру, обувь, которую вы давно не носите, считается первым кандидатом на избавление. Народные приметы утверждают, что такие вещи препятствуют финансовому благополучию. Если обувь еще пригодна для использования, но не будет вами использована, передайте ее в благотворительные организации.

Сломанные вещи

От старых зеркал, мебели и других поломанных предметов тоже стоит избавиться. Они занимают место и символизируют застоявшуюся энергию. Такие вещи создают препятствия для личностного роста и благополучия.

Поврежденные зонты

Сломанные зонты также ассоциируются с препятствиями для счастья. Несмотря на их неприметность, народная мудрость советует избавиться от таких вещей, чтобы освободить путь для удачи.

Старая одежда

Одежда, которая давно пылится в шкафу, особенно если она повреждена, тоже удерживает отрицательную энергию. Освободив место от ненужного гардероба, вы создадите условия для новых возможностей в жизни.

Несмотря на традиции и народные приметы, не стоит воспринимать их как строгие правила.

Эти ритуалы, как отмечено в публикации издания "Стерлеград", могут носить символический характер, напоминая о необходимости очищения и обновления перед началом нового этапа.

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