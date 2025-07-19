Ученые перечислили самые грязные предметы повседневного обихода

Некоторые предметы бытового и общественного пользования могут содержать такие опасные бактерии, как синегнойная палочка и золотистый стафилококк. Это недавно удалось выяснить британским ученым, сообщает Zakon.kz.

Кухонные полотенца, губки, коврики для ванной, зубные щетки, телефоны, пульты дистанционного управления и ручки покупательских тележек. Об этом изданию The Conversation рассказал Манал Мохаммед, старший преподаватель медицинской микробиологии Вестминстерского университета.

Он отметил, что тележками для покупок ежедневно пользуются десятки людей, но их редко дезинфицируют. Из-за этого на ручках скапливаются микробы.

"Одно исследование, проведенное в США, показало, что на поверхности более 70% тележек для покупок находятся колиформные бактерии, в группу которых входят такие штаммы, как кишечная палочка. Другая работа выявила наличие на ручках тележек опасных Klebsiella pneumoniae, Citrobacter freundii и Pseudomonas", – добавил эксперт.

Кухонные губки, коврики в ванной комнате и кухонные полотенца также могут быть одними из самых грязных предметов домашнего обихода.

"Губки пористые, влажные и часто соприкасаются с продуктами питания – идеальные условия для размножения бактерий. Многоразовые кухонные полотенца также быстро становятся рассадником микробов. Исследования показывают, что кишечная палочка и сальмонелла могут оставаться на тканевых полотенцах в течение нескольких часов", – предупредил ученый.

Разделочные доски, по словам эксперта, могут накапливать бактерии в углублениях, оставшихся после разрезания ножом. Сальмонелла и кишечная палочка могут часами выживать на сухих поверхностях и представлять опасность, если доски не мыть должным образом.

Также риск заражения повышается в ванной комнате. Специалист напомнил, что при смыве унитаза образуется "облако" микроскопических капель, которые могут попасть на стоящие рядом зубные щетки.

Эксперт добавил, что из-за высокой температуры и частого использования мобильные телефоны идеально подходят для размножения бактерий. Среди других "опасных" девайсов –пульты дистанционного управления для гостиничных телевизоров.

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