Субботний гороскоп для всех знаков зодиака

Астрологи опубликовали гороскоп на субботу, 30 ноября 2024 года, для представителей всех знаков зодиака. Какие изменения могут произойти в вашей жизни, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Интересы и планы Овна в течение дня не раз будут решительным образом меняться. Весь день его будет тянуть то в одну, то в другую сторону, и противиться этим порывам будет затруднительно. По-хорошему, чтобы добиться хоть чего-то, не мешало бы сосредоточиться на чем-нибудь одном. Вот только едва ли это получится – слишком уж переменчивы сегодня ветры в его голове.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Телец рискует в полной мере прочувствовать, что такое воинственность. Нет, никакой войны он объявлять не собирается. Да и зачем объявлять? Куда удобнее начать ее без объявления, застав противника врасплох. Такие порывы будут возникать в душе Тельца неоднократно. Стоит ли удивляться, если день при таком настроении пройдет в конфликтах и ссорах?

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня Близнецы способны легко увлечься самыми разнообразными вещами. Эти увлечения будут накатывать неожиданно, захватывая с головой. Однако в течение дня этих увлечений может быть столько, что Близнецы и сами перестанут понимать, что больше их привлекает и куда их тянет. Так что рассчитывать в этот день на их постоянство чувств не стоит.

Рак (21 июня – 22 июля)

Рак рискует неожиданно для себя увлечься какой-нибудь малозначимой ерундой. Впрочем, ему самому предмет его увлечения ерундой казаться как раз-таки и не будет. Больше того, эта вещь способна захватить внимание настолько, что из-за этого Рак упустит что-то действительно важное. Поэтому строить на сегодняшний день серьезные планы не стоит. Лучше посвятить день творчеству или любви.

Лев (23 июля – 22 августа)

В этот день Льву может показаться, что центр вращения Вселенной непременно должен находиться где-то рядом с ним. Ну а поскольку у Вселенной на этот счет может быть иное мнение, Льва такая ситуация будет немало удивлять. Раз за разом он будет делать все, чтобы исправить эту ситуацию, активно привлекая к себе внимание и стараясь попасть в самый эпицентр событий. Здесь главное – не переусердствовать, так как не всегда быть в центре – хорошо.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Дева может с головой войти в роль домашнего тирана и диктатора. При этом ей вполне может казаться, что она просто проявляет полезную инициативу на благо всей семье. Вот только со стороны домашних это будет изрядно походить на самодурство. Если Дева не хочет излишне накалять обстановку, ей не мешает уменьшить количество командирских ноток в своем голосе.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Если уж Весам придет какая-то мысль в голову, то она легко может приобрести характер навязчивой идеи. Больше того, мысли сегодня будут приходить чаще обычного, а значит, и навязчивых идей может оказаться куда больше одной. В таком состоянии Весам лучше свести общение к минимуму, иначе разговоры то и дело будут перерастать в бессмысленный спор. Лучше уж творчеством каким-нибудь заняться. Там от навязчивых идей, по крайней мере, не будет вреда.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня Скорпиону будет трудно понять, почему самые приятные удовольствия по совместительству являются еще и грехами. Ну что плохого в лишнем пирожном или поцелуе? Одним словом, Скорпиону сегодня логичным покажется правило: "Если нельзя, но очень хочется, то можно". В принципе, ничего плохого в этом нет, если только дополнить эту формулу маленьким пунктом: "Все хорошо в меру".

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

У Стрельца может проснуться неодолимое желание покомандовать окружающими. Что ж, если вы ощущаете в себе реальные качества лидера, то дерзайте! А вот если этих качеств в характере недостает, то не стоит и пытаться. Лучше в стрелялку какую-то поиграть – там хотя бы отмену можно сделать. А еще лучше сегодня переключить свою бурную энергию на романтическое свидание – он об этом вы не пожалеете.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Жизнь заставит Козерога побороться с обстоятельствами. Несмотря на то, что сам он не будет настроен на повышенную активность, какие-то события то и дело будут требовать его энергичного участия. Кто-то из его окружения может незаметно втянуть Козерога в затяжной спор или (еще хуже) запрячь его в решение какой-то ненужной задачи. Естественно, Козерог будет сопротивляться этому всеми силами – однако не факт, что его сопротивление окажется успешным.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В этот день у Водолея есть возможность узнать что-то необычное и интересное. Сегодня жизнь будет полна ярких, феерических эмоций и впечатлений. Единственное условие – не придавать большого значения досадным пустякам. Если не обращать внимания на мелочи, день будет ярким, словно брызги шампанского. Зациклившись на мелочах, Водолей рискует всерьез испортить настроение и себе, и окружающим.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбы будут испытывать трудности с самоорганизацией и дисциплиной. Удержаться в этот день в привычных рамках будет на удивление трудно, хотя именно к этому Рыбы и будут стремиться. Отсюда и внутренний конфликт, когда одна половинка души стремится к порядку, а другая – к хаосу. Вопрос лишь в том, что сегодня в их душе перевесит.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта1001goroskop.