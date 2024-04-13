Субботний гороскоп для всех знаков зодиака

Астрологи опубликовали гороскоп на субботу, 13 апреля, для представителей всех знаков зодиака. Какие изменения могут произойти в вашей жизни, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня Овен, скорее всего, будет полностью удовлетворен течением своих дел – события обещают развиваться так, как он и планировал. Кроме того, не исключены приятные сюрпризы и подарки судьбы вроде внеочередной премии, удачной покупки, знакомства, комплимента, влюбленного взгляда. Другими словами, сегодня у Овна вряд ли будет повод сетовать на обстоятельства, так что он способен буквально излучать позитив, щедро делясь своим хорошим настроением со всеми, кто находится с ним рядом.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня звезды гороскопа предупреждают Тельца о том, что ему не следует в важных вопросах полагаться только на себя, – ему может не хватить не только энергии, но также опыта или знаний. Это может касаться и личной жизни, и текущих дел, и отношений с людьми. Если Телец сегодня не признается в своем невежестве, то рискует наделать ошибок. Единственный правильный путь – советоваться с окружающими: в работе Тельцу сегодня будет уместно спросить совета специалиста, а в бытовом конфликте – назначить мудрого третейского судью.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодня дела у Близнецов обещают складываться удачно даже без особенных усилий с их стороны. Это один из немногих дней, когда желания Близнецов будут совпадать с их возможностями. Не исключено, что судьба порадует Близнецов приятным сюрпризом, романтической встречей или нежданными деньгами. Если же Близнецы планировали крупный проект или ответственный разговор – сегодня самое время осуществлять задуманное. Девизом дня для них должен стать: "Не бойся отправляться в путь, бойся оставаться на месте!".

Рак (21 июня - 22 июля)

Сегодня у Рака не лучший день для учебы, умственной работы и планирования – слишком много он может наделать ошибок. Если же Раку все-таки придется поработать головой, лучше никому не показывать до поры до времени плоды своих трудов. И тем более не стоит пытаться немедленно претворить сегодняшние планы в жизнь! Скорее всего, эти планы слишком далеки от реальности: в лучшем случае над ними еще работать и работать. Ну а самым правильным решением будет посвятить этот день какому-нибудь творчеству – поверьте, вы не пожалеете!

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодня Льву практически ничего не надо делать для того, чтобы завоевать расположение окружающих – они и так будут на его стороне. В работе, в бизнесе, в дружбе, в любви Лев будет пользоваться повышенным спросом! Звезды гороскопа советуют ему потратить этот день на то, чтобы наладить новые контакты, заручиться чьей-то поддержкой, влиться в коллектив, продвинуть проект, попросить кого-то что-то сделать или не делать. Идеи Льва сегодня будут выглядеть привлекательно, а слова – убедительно, так что он может рассчитывать на нужный результат.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Сегодняшний день Деве стоит посвятить обдумыванию самых сложных задач и строительству планов на будущее – это будет получаться у нее лучше всего. А вот реализация проектов может проходить не столь гладко, поэтому Деве не стоит даже браться за важные дела. День наделяет ее умением анализировать, а также выстраивать сложные, хитроумные схемы. Благодаря этому Дева сегодня способна найти решение любой проблемы, а ее планы на будущее будут основательны, глобальны и надежны, как Великая китайская стена.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня – день, когда наибольший успех в любых делах Весам принесет сотрудничество с окружающими. В принципе, они могут действовать и самостоятельно, на свой страх и риск, однако слаженные действия в команде послужат хорошим стимулом и позволят им добиться своего быстрее и с лучшим результатом. Вообще, всего самого хорошего сегодня Весам стоит ждать от людей, которые находятся вокруг: не исключено, что кто-то из них подбросит интересную мысль, даст ценный совет или поделится позитивными новостями.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Сегодня гороскоп Скорпиона обещает успех в делах, однако "виновной" в этом будет отнюдь не слепая удача. Звезды наделяют Скорпиона решительностью, активностью и еще целым набором качеств, которые позволят ему с успехом преодолевать преграды и браться практически за любые дела. Даже очень ненадежные и запутанные проекты сегодня могут оказаться Скорпиону по плечу. А все потому, что он будет точно знать ответ на два вопроса: что надо делать и главное – как.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Сегодня звезды гороскопа предупреждают Стрельца о том, что между ним и его планами могут встать препятствия, и имя этих препятствий – лень и пассивность. Пробуксовки способны образовываться даже там, где их, казалось бы, не может быть: вопросы, которые, как Стрелец думал, уже решены, сегодня способны повернуться неожиданной стороной и потребовать новых усилий. Впрочем, это вовсе не значит, что его планы потерпят крах. Просто сегодня Стрельцу придется потратить на выполнение любых задач гораздо больше времени и энергии, чем обычно.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Если сегодня у Козерога не все получится, то виноват в этом будет исключительно он сам. День предвещает ему хорошие возможности, однако Козерог может не в полной мере ими воспользоваться или и вовсе пройти мимо. Кроме того, есть вероятность того, что Козерог сегодня способен наступить на старые грабли, повторив ошибку, которую когда-то уже совершал. Чтобы день оказался продуктивным, Козерогу не следует расслабляться. Залог его успеха – внимательность в делах, энергичность и настрой на позитив.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня Водолей будет отличным дипломатом и при желании сумеет найти общий язык с кем угодно – и с коллегами, и с друзьями, и с начальством, и даже с незнакомыми людьми. Так что если у него накопились к какому-то человеку деликатные вопросы или претензии, звезды гороскопа советуют ему не откладывать разговор на другой день. Сегодня Водолей сумеет донести свои чувства и мысли до собеседника и имеет все шансы на то, что его правильно поймут.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Сегодня Рыбам будет мучительно трудно довести любое дело до конца, однако еще труднее им будет за это дело взяться: их гороскоп предполагает рассеянность и расслабление. Если же дела потребуют от Рыб вмешательства, они способны затягивать их до бесконечности. Встать по будильнику, не опоздать на встречу, сделать уборку – все эти обычные дела сегодня будут казаться Рыбам ненужными или требующими неоправданно больших усилий. Что ж, резервы организма не безграничны: звезды гороскопа советуют Рыбам сегодня как следует отдохнуть, чтобы восстановить и физические, и душевные силы.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.