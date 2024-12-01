Начало месяца: астрологический прогноз на 1 декабря

Астрологи составили гороскоп на 1 декабря 2024 года для всех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Овен

Если сегодня вы сконцентрируетесь на делах и не станете лениться, то сможете добиться неплохих результатов. Деловым и энергичным звезды обещают победу над конкурентами и начало плодотворного сотрудничества с влиятельными и состоятельными людьми. Овнам предстоит нелегкое испытание: случайная встреча пробудит в вашей душе сильные чувства. Разумнее было бы набраться терпения; если романтическое продолжение и последует, то очень нескоро.

Телец

Очень удачный день для деловых и амбициозных Тельцов. Такие представители знака идут к цели, не обращая внимания на мелкие преграды, и достигают ее, вызывая у окружающих восхищение и уважение. Серьезные разногласия, острые конфликты возникают даже в проблемных союзах. Многим кажется, что из создавшегося положения есть только один выход – прекратить отношения.

Близнецы

Вы сможете добиться большого успеха в делах, если проявите расторопность и сговорчивость. В этот день Близнецы способны кого угодно сделать своим партнером, извлечь пользу из любого сотрудничества.Умение находить общий язык с самыми разными людьми – ваша сильная сторона. При этом вы проявляете похвальную твердость, когда кто-то пытается использовать вас в своих интересах: не поддаетесь на манипуляции, разоблачаете любые хитрости.

Рак

Возможен возврат старого долга или получение денег из неожиданного источника. Однако этот день несет не только радости, но и опасности, и связаны они в основном с личной жизнью. Вы слишком сосредоточены на работе и склонны забывать о людях, с которыми связаны эмоциональными узами – это может стать причиной обид и прочих неприятностей.

Лев

Довольно трудный день для Львов. Вы рискуете стать жертвой собственной нерешительности. Снова и снова обдумывая какую-то проблему, бесконечно взвешивая все "за" и "против" вы теряете время и упускаете возможность что-то предпринять. Вы начинаете сомневаться в искренности и глубине чувств любимого человека, не можете удержаться от бестактных вопросов и язвительных замечаний.

Дева

Дев ждет непростой день. Стараясь достичь поставленной цели минимальными усилиями, вы нарушаете традиции, используете нестандартные методы – окружающие недоумевают, а порой и осуждают вас. Но позже и им становится ясно, что никаких типовых решений этот день не терпит, и вы вновь обретаете союзников и единомышленников. Этот день связан с важными встречами, которые могут привести к серьезным переменам в личной жизни.

Весы

День связан с серьезным профессиональным успехом, победой над давним противником. Вы дождались благоприятного момента, теперь постарайтесь извлечь из него всю возможную пользу. Возможно серьезное разочарование в близком человеке, предательство, удар исподтишка. Вам будет непросто сохранять спокойствие, но сейчас это необходимо: только хладнокровие и здравый смысл могут спасти ситуацию.

Скорпион

У Скорпионов этот день связан с профессиональными достижениями, благополучным завершением сложного дела, блестящим решением задачи, над которой вы долго трудились. Но, несмотря на свои успехи и даже некоторое признание, вы чувствуете себя не лучшим образом. Вы легко поддаетесь унынию, теряете уверенность в себе и нуждаетесь в эмоциональной поддержке.

Стрелец

У окружающих ваша целеустремленность вызывает уважение, влиятельные люди готовы прийти вам на помощь. На реализации идей, посетивших вас в этот день, удастся неплохо заработать. Вероятно важное публичное мероприятие, во время которого вы привлечете немало внимания. Можно найти единомышленников, не исключено и знакомство с человеком, который вызовет у вас романтический интерес. Но едва ли отношения будут длительными.

Козерог

У Козерогов есть шанс заключить выгодную сделку. Возможно получение денег от какого-то должника. Вам придется вступить в более тесные, чем хотелось бы, контакты с чиновниками, бюрократами. Нестабилен эмоциональный фон дня, ваше настроение быстро меняется, и причины этого окружающим непонятны.

Водолей

Водолеям придется решать серьезные профессиональные проблемы, истинной причиной которых является отсутствие взаимопонимания с коллегами и партнерами. Стремясь к новым ощущениям и приятным эмоциям, вы отправляетесь на поиски романтических приключений. Вероятность новых знакомств велика, однако они скорее осложнят вашу жизнь, чем украсят ее.

Рыбы

День сложится удачно для Рыб, чьи основные цели лежат в профессиональной сфере. Таким представителям знака удается быстро мобилизоваться, одним решительным броском достичь желаемого. Недавние союзники опасаются, что головокружение от успеха заставит вас забыть о людях, которые помогли одержать победы. Поторопитесь развеять тревогу – обиженные и недовольные окружающие вам сейчас совсем ни к чему.

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