Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Начало месяца: астрологический прогноз на 1 декабря

Гороскоп на сегодня, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2024 06:20 Фото: pixabay
Астрологи составили гороскоп на 1 декабря 2024 года для всех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Овен

Если сегодня вы сконцентрируетесь на делах и не станете лениться, то сможете добиться неплохих результатов. Деловым и энергичным звезды обещают победу над конкурентами и начало плодотворного сотрудничества с влиятельными и состоятельными людьми. Овнам предстоит нелегкое испытание: случайная встреча пробудит в вашей душе сильные чувства. Разумнее было бы набраться терпения; если романтическое продолжение и последует, то очень нескоро.

Телец

Очень удачный день для деловых и амбициозных Тельцов. Такие представители знака идут к цели, не обращая внимания на мелкие преграды, и достигают ее, вызывая у окружающих восхищение и уважение. Серьезные разногласия, острые конфликты возникают даже в проблемных союзах. Многим кажется, что из создавшегося положения есть только один выход – прекратить отношения.

Близнецы

Вы сможете добиться большого успеха в делах, если проявите расторопность и сговорчивость. В этот день Близнецы способны кого угодно сделать своим партнером, извлечь пользу из любого сотрудничества.Умение находить общий язык с самыми разными людьми – ваша сильная сторона. При этом вы проявляете похвальную твердость, когда кто-то пытается использовать вас в своих интересах: не поддаетесь на манипуляции, разоблачаете любые хитрости.

Рак

Возможен возврат старого долга или получение денег из неожиданного источника. Однако этот день несет не только радости, но и опасности, и связаны они в основном с личной жизнью. Вы слишком сосредоточены на работе и склонны забывать о людях, с которыми связаны эмоциональными узами – это может стать причиной обид и прочих неприятностей.

Лев

Довольно трудный день для Львов. Вы рискуете стать жертвой собственной нерешительности. Снова и снова обдумывая какую-то проблему, бесконечно взвешивая все "за" и "против" вы теряете время и упускаете возможность что-то предпринять. Вы начинаете сомневаться в искренности и глубине чувств любимого человека, не можете удержаться от бестактных вопросов и язвительных замечаний.

Дева

Дев ждет непростой день. Стараясь достичь поставленной цели минимальными усилиями, вы нарушаете традиции, используете нестандартные методы – окружающие недоумевают, а порой и осуждают вас. Но позже и им становится ясно, что никаких типовых решений этот день не терпит, и вы вновь обретаете союзников и единомышленников. Этот день связан с важными встречами, которые могут привести к серьезным переменам в личной жизни.

Весы

День связан с серьезным профессиональным успехом, победой над давним противником. Вы дождались благоприятного момента, теперь постарайтесь извлечь из него всю возможную пользу. Возможно серьезное разочарование в близком человеке, предательство, удар исподтишка. Вам будет непросто сохранять спокойствие, но сейчас это необходимо: только хладнокровие и здравый смысл могут спасти ситуацию.

Скорпион

У Скорпионов этот день связан с профессиональными достижениями, благополучным завершением сложного дела, блестящим решением задачи, над которой вы долго трудились. Но, несмотря на свои успехи и даже некоторое признание, вы чувствуете себя не лучшим образом. Вы легко поддаетесь унынию, теряете уверенность в себе и нуждаетесь в эмоциональной поддержке.

Стрелец

У окружающих ваша целеустремленность вызывает уважение, влиятельные люди готовы прийти вам на помощь. На реализации идей, посетивших вас в этот день, удастся неплохо заработать. Вероятно важное публичное мероприятие, во время которого вы привлечете немало внимания. Можно найти единомышленников, не исключено и знакомство с человеком, который вызовет у вас романтический интерес. Но едва ли отношения будут длительными.

Козерог

У Козерогов есть шанс заключить выгодную сделку. Возможно получение денег от какого-то должника. Вам придется вступить в более тесные, чем хотелось бы, контакты с чиновниками, бюрократами. Нестабилен эмоциональный фон дня, ваше настроение быстро меняется, и причины этого окружающим непонятны.

Водолей

Водолеям придется решать серьезные профессиональные проблемы, истинной причиной которых является отсутствие взаимопонимания с коллегами и партнерами. Стремясь к новым ощущениям и приятным эмоциям, вы отправляетесь на поиски романтических приключений. Вероятность новых знакомств велика, однако они скорее осложнят вашу жизнь, чем украсят ее.

Рыбы

День сложится удачно для Рыб, чьи основные цели лежат в профессиональной сфере. Таким представителям знака удается быстро мобилизоваться, одним решительным броском достичь желаемого. Недавние союзники опасаются, что головокружение от успеха заставит вас забыть о людях, которые помогли одержать победы. Поторопитесь развеять тревогу – обиженные и недовольные окружающие вам сейчас совсем ни к чему.

Ранее астролог вычислил знак зодиака, для которого с 30 ноября откроется коридор прибыли.

Читайте также

Тенге, деньги, финансовая пирамида, Казахстан
Астролог вычислил знак зодиака, для которого с 30 ноября откроется коридор прибыли
Новый год, праздники, гирлянда, елка
Понюхайте и включите: как не ошибиться в выборе новогодней гирлянды
любовь, отношения
Каких жертв чаще всего выбирают брачные аферисты – исследование
Аксинья Титова
Интересное Гороскоп 2024 год Астрология
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
золото, месторождения,
Найдено крупнейшее в мире месторождение золота: его стоимость более 80 млрд долларов
К казахстанцам с предупреждением касательно 5-ти и 10-тысячных купюр обратился Нацбанк
К казахстанцам с предупреждением касательно 5-ти и 10-тысячных купюр обратился Нацбанк
Тенге, деньги, финансовая пирамида, Казахстан
Астролог вычислил знак зодиака, для которого с 30 ноября откроется коридор прибыли
минерал
Назван самый редкий и дорогой камень в мире: чем он уникален
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: