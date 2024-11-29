Астрологический прогноз на 29 ноября

Астрологи составили гороскоп на 29 ноября 2024 года для представителей всех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Овен

Окружающие бессовестно льстят Овнам, надеясь получить помощь и покровительство, но вы не поддаетесь на уловки хитрецов. Порадуют новости, касающиеся родителей или других старших родственников. Вам не приходится заниматься семейными делами в одиночку: близкие люди поддерживают вас во всех начинаниях.

Телец

Тельцам придется потрудиться, чтобы защитить себя от нападок недоброжелателей. Ваши позиции очень непрочны, и вы многое потеряете, если не проявите бдительности. Творческий потенциал невысок, лучше пользоваться чужими идеями, чем пытаться реализовать собственные замыслы. Возможна встреча с человеком, с которым вы когда-то были связаны очень серьезными и столь же болезненными отношениями.

Близнецы

Вы работаете много и упорно, и на это обращают внимание люди, способные повлиять на ваше профессиональное будущее. Вы можете сами выбирать себе союзников; отдайте предпочтение тем, кто влиятелен, энергичен, способен позаботиться и о себе, и о вас. Помните, что любое решение, принятое в этот день, будет иметь последствия. А вот какими они окажутся, приятными или не очень, зависит от вас.

Рак

Просто наблюдайте за происходящим, и вскоре вы сможете сделать правильные выводы. Вы испытываете определенный эмоциональный дискомфорт, и для того, чтобы избавиться от него, стараетесь окружить себя дружески настроенными людьми. Ракам можно кокетничать и флиртовать, но не стоит возлагать надежды на начало серьезных романтических отношений.

Лев

Львов могут подвести союзники, не исключено разочарование в людях, чье уважение и расположение вы долго и старательно завоевывали. Вероятны перемены к лучшему в личных отношениях. Вы проявляете благоразумие, воздерживаетесь от рискованных и опасных шагов. Родители особенно внимательны к детям, потому что чувствуют: их помощь может понадобиться в любой момент.

Дева

Прошлое прошло, а будущее расстилается перед вами, прекрасное и богатое на массу волнующих возможностей. Девам самое время стряхнуть с себя оковы прошлого и двинуться вперед. Начните планировать новые приключения: поездка за море или, по крайней мере, дальняя дорога – это прекрасный способ сместить ваш фокус.

Весы

Очень плодотворный день, обещающий Весам профессиональные успехи. Вы блестяще справляетесь с повседневными делами и проявляете себя самым лучшим образом, когда возникают задачи, решение которых требует творческого подхода. День подходит и для восстановления прерванных отношений, и для налаживания уже существующих, и для начала новых – все зависит только от вашего желания.

Скорпион

У Скорпионов на работе могут возникнуть серьезные проблемы. Ваши позиции крайне неустойчивы, любой недоброжелатель может нанести вам серьезный удар. Даже в самых простых делах вы совершаете ошибки, за которые позже придется расплачиваться. Если не хотите пострадать от влияния негативных тенденций, обдумывайте каждый свой шаг, и отказывайтесь от любой затеи, которая кажется вам хоть немного рискованной.

Стрелец

Этот день довольно сложен. Стрельцам нужно мобилизовать все силы, чтобы справиться с влиянием негативных тенденций. Будьте готовы взять на себя ответственность за чужие ошибки, выслушать незаслуженные упреки. Заботьтесь о себе и не считайте это проявлением эгоизма: позитивные эмоции вам очень нужны.

Козерог

Можно действовать на свой страх и риск: профессиональная интуиция вас не подведет. Возможна смена работы на новую, более интересную и высокооплачиваемую. В личной жизни не происходит серьезных перемен: и радости, и горести так незначительны, что вы едва ли обратите на них внимание. Родители могут быть недовольны вашим поведением, но едва ли выскажут свое мнение в резкой форме.

Водолей

Возрастает ваше влияние на окружающих, у вас появляются новые союзники, единомышленники и поклонники. У Водолеев возможно урегулирование давних профессиональных конфликтов, не исключено повышение по службе. Если вы проявите немного терпения и снисходительности к близким, то и в личной жизни проблем не возникнет.

Рыбы

Для Рыб этот день благоприятен практически во всех отношениях. Главное – не боятся нового и непривычного. Все открытия хороши, все эксперименты удачны, все идеи достойны восхищения. Ваши успехи не вызывают зависти – всем ясно, что вы заслужили и победу, и награду. Прекрасный день для влюбленных, которые смогут провести время вместе, рассказать друг другу о самом сокровенном.

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