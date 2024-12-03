Астрологический прогноз на 3 декабря

Астрологи составили гороскоп на 3 декабря 2024 года для всех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Овен

Этот день не стоит проводить в одиночестве: он как нельзя лучше подходит для общения, новых знакомств. Сегодня можно найти единомышленников и союзников, встретить человека, который станет верным другом или любимым супругом – так что не стоит отвечать отказами на все поступающие предложения и приглашения.

Телец

Кое-какие проблемы маячат на горизонте, но вам совершенно ясно, что решить их удастся скоро и без особых усилий. Удачны любые новые начинания. Просто идите своим путем, и вы придете куда надо. Родителям будет не трудно найти общий язык с детьми. С любыми семейными делами Тельцы справляются наилучшим образом.

Близнецы

Поладить с близкими будет несколько труднее, чем обычно. Вероятны мелкие ссоры, истинная причина которых – ваше чрезмерное внимание к мелочам и нежелание открыто говорить о том, что вас действительно беспокоит. Для обсуждения серьезных проблем день и в самом деле не подходит, договориться будет крайне трудно. Но это не повод прятать свои истинные претензии за пустыми упреками.

Рак

День напряженный, трудный, несущий массу неприятных неожиданностей. У Раков осложняются отношения с близкими, и вы мечтаете уже не о гармонии и взаимопонимании, а хотя бы о вежливом мире. На любом публичном мероприятии, будь то встреча в кругу друзей или официальный прием, ведите себя осторожно. Велик риск обесценить все те усилия, которые вы прикладывали, чтобы завести полезные знакомства.

Лев

День вполне удачный, хотя и не слишком многообещающий. У Львов хорошее настроение, и никто не пытается его испортить – разве это не повод для радости? А великие подвиги и большие победы вполне могут подождать. Вы по-философски спокойно относитесь к происходящему в вашей жизни, легко смиряетесь с неизбежным и часто ловите себя на мысли, что все – к лучшему.

Дева

Сегодня вы выбираете верный путь, изящно обходите преграды и умудряетесь не наступить на мины. Девам по силам даже то, что в другие дни казалось невозможным – было бы желание. Приятно, что близкие люди, в том числе и родители, не только одобряют ваши поступки и взгляды на жизнь, но и по мере сил помогают в достижении тех целей, которые для вас важны.

Весы

Старайтесь не замыкаться в себе – как только вы остаетесь наедине с проблемами, составить вам компанию приходят уныние и тоска. Используйте любую возможность для того, чтобы получить новые впечатления, расширить свой кругозор. День подходит Весам для посещения выставочных и концертных залов, театров. Высок творческий потенциал.

Скорпион

Спокойный, комфортный день, подходящий Скорпионам для общения с людьми, близкими вам по духу. Вы можете говорить то, что думаете, и не бояться, что ваши слова будут истолкованы неправильно. Возможны интересные приглашения, в том числе – исходящие от людей, с которыми вы познакомились совсем недавно.

Стрелец

День очень удачный, интересный и многообещающий. Ваша интуиция очень остра. Она подсказывает, что все будет хорошо – и не ошибается. Так что прислушивайтесь к своему внутреннему голосу и помните, что его подсказки хороши, даже если кому-то кажется, что они противоречат здравому смыслу. Этот день у Стрельцов будет связан с неожиданной и поначалу неприятной встречей.

Козерог

Не искушайте судьбу, будьте разумно осторожны во всем, чем занимаетесь.Эксперименты лучше отложить до более подходящего момента, поскольку сейчас они просто опасны. Для начала романтических отношений день не подходит. Новые чувства вспыхивают ослепительно ярко, совершенно лишая вас здравого смысла и душевного равновесия. Очень легко разрушаются связи, которых еще не укрепило время.

Водолей

Этот день очень хорошо подходит для обсуждения проблем – удается найти компромиссы, даже если раньше казалось, что это в принципе невозможно. Вам не хочется проводить день дома, и вы с удовольствием посещаете любые развлекательные мероприятия. Свойственные вам непосредственность и жизнерадостность привлекают всеобщее внимание, ваша "половинка" может ревновать. Старайтесь вести себя более сдержанно.

Рыбы

Шансы добиться своего у Рыб очень велики. Вы склонны пользоваться необычными для себя методами – хитрить, проявлять изворотливость, ходить окольными путями. Даже если вы не учтете всего, то, что действительно важно, упущено не будет. Очень хорошо этот день подходит для организации семейных праздников, приема гостей. Не жалейте сил на подготовку – в ваших силах организовать все так, чтобы комар носа не подточил.

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