Как справиться с зимней депрессией

Зимой многие сталкиваются с сезонной депрессией, которая проявляется апатией, усталостью и упадком сил. Однако, если предпринять активные шаги и уделять внимание своему ментальному здоровью, можно справиться с этим состоянием. Zakon.kz собрал несколько полезных рекомендаций.

Для начала стоит учесть, что недостаток света влияет на глаза и активирует часть мозга, которая отвечает за выработку гормона сна – мелатонина. Поэтому сокращение солнечных дней и ухудшение погоды, когда люди реже выходят на улицу, только усугубляют общее состояние.

Чтобы предотвратить депрессию, следует соблюдать несколько простых правил:

наладить режим сна и спать 7-8 часов в сутки, а ложиться и вставать в одно и то же время;

избегать гаджетов за час до сна, заменить их книгами;

регулярно прогуливаться на свежем воздухе, даже в холодную погоду;

соблюдать правильный рацион питания и включить витамин D.

Важно учитывать, что в северных регионах, где мало солнечных дней и длинные зимы, риск депрессии гораздо выше.

Дополнительно поднять настроение могут зимние виды активности, такие как катание на лыжах, хоккей или даже уборка снега, они помогут вырабатывать гормон радости – серотонин.

Создание уютной атмосферы дома, общение с близкими и забота о себе также важны. Также нелишним будет медитировать и посещать СПА, которые снижают стресс и помогают бороться с депрессией.

В холодную погоду обостряются вирусные заболевания. Но им можно противостоять благодаря простым правилам. Как это сделать, рассказала врач-терапевт, заведующая отделением терапии Алматинской многопрофильной клинической больницы Назым Жакыпбаева.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.