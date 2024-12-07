Как справиться с зимней депрессией
Для начала стоит учесть, что недостаток света влияет на глаза и активирует часть мозга, которая отвечает за выработку гормона сна – мелатонина. Поэтому сокращение солнечных дней и ухудшение погоды, когда люди реже выходят на улицу, только усугубляют общее состояние.
Чтобы предотвратить депрессию, следует соблюдать несколько простых правил:
- наладить режим сна и спать 7-8 часов в сутки, а ложиться и вставать в одно и то же время;
- избегать гаджетов за час до сна, заменить их книгами;
- регулярно прогуливаться на свежем воздухе, даже в холодную погоду;
- соблюдать правильный рацион питания и включить витамин D.
Важно учитывать, что в северных регионах, где мало солнечных дней и длинные зимы, риск депрессии гораздо выше.
Дополнительно поднять настроение могут зимние виды активности, такие как катание на лыжах, хоккей или даже уборка снега, они помогут вырабатывать гормон радости – серотонин.
Создание уютной атмосферы дома, общение с близкими и забота о себе также важны. Также нелишним будет медитировать и посещать СПА, которые снижают стресс и помогают бороться с депрессией.
В холодную погоду обостряются вирусные заболевания. Но им можно противостоять благодаря простым правилам. Как это сделать, рассказала врач-терапевт, заведующая отделением терапии Алматинской многопрофильной клинической больницы Назым Жакыпбаева.
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