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Здоровое питание, сон и закаливание: как зимой повысить иммунитет

Здоровое питание, сон и закаливание: как зимой повысить иммунитет, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 10:38 Фото: pixabay
В холодную погоду обостряются вирусные заболевания. Но им можно противостоять благодаря простым правилам. Zakon.kz расскажет, почему профилактика лучше, чем лечение.

Врач-терапевт, заведующий отделением терапии Алматинской многопрофильной клинической больницы Назым Жакыпбаева рассказала, что при более низких температурах и влажности вирусы, вызывающие грипп и ОРВИ, живут дольше. Также риск заражения и заболевания увеличивается из-за того, что холодная погода заставляет людей дольше находиться в закрытых помещениях. Другой причиной повышения риска заражения респираторными инфекциями является более низкая влажность, которая позволяет вирусам не только дольше сохраняться, но и больше оставаться в воздухе.

"Грипп циркулирует круглый год, однако наиболее распространен он осенью и зимой. Более холодная погода позволяет вирусу гриппа дольше сохраняться в окружающей среде, но при заморозках вирус гриппа довольно быстро инактивируется. Также вирус гриппа более заразен при низкой влажности".Назым Жакыпбаева
Здоровое питание, сон и закаливание: как зимой повысить иммунитет, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 10:38

Фото: Алматинской многопрофильной клинической больницы

Терапевт пояснила, что сезонность респираторных инфекций – феномен колебаний заболеваемости различными инфекциями дыхательных путей в течение года с сохранением схожего характера колебаний из года в год в одни и те же периоды.

К зимним заболеваниям можно отнести респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирус человека, вирусы гриппа А и B и коронавирусы. Помимо этого, короткими зимними днями казахстанцам не хватает солнечного света, и в организме снижаются запасы витамина D, помогающего укреплять иммунную систему.

"Поэтому мы становимся более уязвимыми для инфекции. Кроме того, когда мы вдыхаем холодный воздух, кровеносные сосуды в носу сужаются, чтобы предотвратить потерю тепла. Это в свою очередь мешает белым кровяным тельцам ("солдатам", которые сражаются с микробами) добираться до слизистой носа и уничтожать вдыхаемые нами вирусы".Назым Жакыпбаева

Специалист отмечает, что повысить иммунитет можно обычными способами. Один из них – здоровый и крепкий сон. Также нужно чаще гулять на свежем воздухе, соблюдать физическую активность, придерживаться здорового питания с минимальным использованием сахара, вредных жиров и углеводов, помимо этого, можно использовать старый добрый метод – закаливание.

В современным мире изобилие разных видов продуктов и напитков. Назым Жакыпбаева всем рекомендует исключить некоторые продукты из рациона, а особенно детям. Это газированные напитки с красителями, в таких продуктах нет ничего полезного для организма. Лучше отказаться от энергетических напитков, они вредны для здоровья. Врач советует не употреблять копчености, это разного рода сырое мясо, что плохо влияет на желудок. Не исключение – разные чипсы, сухарики неизвестного происхождения. В целом, чипсы – это крахмал, соль и жир, ничего полезного в них нет.

"Трансжиры – это неизвестные нам производства, переработанные продукты. Употребляя вредные продукты, мы практически гарантированно наживаем себе неприятности – повышенное газообразование и метеоризм, боль и тяжесть в желудке, запоры или диарею, тошноту, отрыжку, постоянный неприятный привкус во рту. Избыток жиров создает лишнюю нагрузку на печень и поджелудочную железу, ухудшает работу сердечно-сосудистой системы и приводит к появлению лишнего веса. Соль в неумеренных количествах заставляет почки работать на пределе возможностей и является одной из основных причин отеков. Сахар приводит к брожению, способствует ожирению и вредит зубам – бактерии, вызывающие кариес, очень "любят" сладкое".Назым Жакыпбаева

Необходимо насытить свою пищу витамином С, который содержится в соке квашеной капусты, а также цитрусовыми – лимон, киви, мандарины, апельсины, грейпфрут. Полезен салат из свежей капусты с подсолнечным маслом, содержащий большой запас витаминов и микроэлементов.

Издавна считается, что такие продукты, как чеснок, лук, малина, имбирь, мед, облепиха, шиповник, помогают в профилактике и лечении простудных заболеваний.

Не менее важно соблюдать гигиену. ОРВИ и грипп остаются на бытовых предметах в общественных местах, поэтому нужно мыть руки сразу после того, как пришли домой.

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