Ключ к успеху: гороскоп для всех знаков зодиака на 16 декабря

Астрологи опубликовали гороскоп на понедельник, 16 декабря 2024 года, для представителей всех знаков зодиака. Какие изменения могут произойти в вашей жизни, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Следует быть осторожными в общении, особенно с близкими людьми. Звезды склоняют Овна к тому, чтобы не действовать с наскока там, где нужен тонкий подход. Кроме того, Овен способен быть критичным по отношению к окружающим, высказывая им свое недовольство. Чтобы не испортить отношения с кем-то из близких, звезды советуют в разговорах не касаться болезненных и деликатных тем. Решить проблему он все равно не сможет, а вот обострить ее – запросто.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Окружающие могут втянуть Тельца в спор, бессмысленное обсуждение или конфликт. Возможно, Телец даже почувствует, что кто-то питается его эмоциями, энергетически вампирит. Звезды советуют в некомфортной ситуации просто уйти в сторону. Лучше для вида согласиться, чем вступить в полемику и потом чувствовать себя выжатым, как лимон. Другими словами, не подставляйте вампирам шею – и вы выбьете у них почву из-под ног.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Ключом к успеху в гороскопе будет решительность. Близнецы могут отважиться на смелый шаг, единственное условие – этот шаг должен быть хорошо продуман, особенно если речь идет о финансах. Так что если в запасе есть план, для осуществления которого не хватало смелости, то сегодня самое время начать действовать. Хуже, если Близнецы возьмутся за какое-то дело спонтанно, под влиянием мимолетных желаний или эмоций: внезапные порывы способны толкнуть их на опрометчивый поступок.

Рак (21 июня – 22 июля)

Рак и деликатность будут как никогда друг от друга далеки. День наделяет прямолинейным желанием высказывать все, что Рак считает нужным, окружающим прямо в лицо. Его логика при этом будет проста: я знаю как лучше, мое мнение правильное. Чтобы такое поведение не стало почвой для ссор, звезды советуют направить свой пыл в какое-нибудь мирное русло. В делах, где окружающие не путаются у Рака под ногами, он способен сегодня совершить невозможное.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня Льву не стоит попадаться начальству на глаза – есть вероятность попасть под горячую руку. Впрочем, речь может идти и просто о людях, от которых Лев в чем-то зависит или которые имеют на него влияние: родителях, любимом человеке, друзьях. Звезды говорят, что риск оказаться для кого-то "крайним" весьма велик. Чтобы день прошел без обидных эксцессов, необходимо поставить между собой и окружающими непробиваемый щит из обаяния и чувства юмора.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Звезды советуют приготовиться к тому, что ей придется отстаивать свои интересы. Речь может идти о судебном разбирательстве, о денежном споре или обвинениях в ее адрес. Между тем сегодня Деве вряд ли удастся выйти победителем из спорной ситуации и доказать окружающим свою правоту. Даже если на руках у нее железные аргументы, звезды советуют ей подождать. Лучше продемонстрировать свои козыри в другой день, когда у Девы будет больше шансов на победу.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Для Весов настало время действовать. Можно сколько угодно строить планы, однако когда-нибудь их надо претворять в жизнь. Возможно, Весы не могли решиться начать какой-то проект, признаться в своих чувствах, заказать путевку на море или сделать покупку, о которой мечтали. Если так, то сегодня хороший день для того, чтобы волевым решением взять быка за рога. И даже если впереди еще долгий путь, не надо бояться: любая дорога начинается с первого шага.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

У Скорпиона может появиться возможность что-то исправить. Это может касаться и бытовых вопросов, и рабочих моментов, а может и чего-то более глобального, вроде взаимоотношений с близкими людьми. Конечно, нелегко признаться себе и окружающим в том, что наделал ошибок, но, в конце концов, все люди ошибаются: одни больше, а другие всегда. Признав сегодня свою неправоту в каком-то вопросе, Скорпион не пожалеет – он сбросит со своих плеч немалый груз, а взамен ему откроются новые перспективы.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрелец может демонстрировать бескомпромиссность, яростно обрушиваясь на тех, кто решится ставить ему палки в колеса или рискнет открыто возразить. Впрочем, не менее яростно он способен защищать своих друзей или всех несправедливо обиженных. С одной стороны, такой категоричный настрой позволит ему сегодня разбить в пух и прах своих оппонентов, с другой же – к вечеру Стрелец может с удивлением обнаружить, что нажил себе несколько новых врагов или новых друзей.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Звезды советуют не идти окольными путями там, где можно двигаться напрямую. Прямой путь самый короткий, но как часто мы забываем об этом. Сегодня успешная стратегия Козерога проста: никакой хитрости, обмана и попыток что-то скрыть. Во всех сферах жизни – и в дружбе, и в работе, и в любви – помогут искренность и честность. Проблемы? Расскажите о них. Хотите чего-то достичь? Заявите об этом. Сегодня четко сформулированная цель откроет перед Козерогом новые возможности и новые двери.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Любая мелочь в глазах Водолея способна принять размеры слона! Из-за этого ему будет трудно расставить приоритеты, определившись, какие дела надо делать в первую очередь, а какие можно отложить на потом. Все будет казаться ему одинаково важным. В результате же Водолей сегодня способен хвататься сразу за все и… так ничего и не успеть. Чтобы день не прошел в бессмысленной гонке, звезды советуют вспомнить мудрую мысль: "Счастье человека – где-то между свободой и дисциплиной". Немного дисциплины в мыслях и делах сегодня ему не повредит.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня Рыбы могут случайно обидеть кого-то, даже совершенно того не желая. Звезды склоняют их к тому, чтобы сначала говорить, а потом уже думать, к каким последствиям это приведет. Так что под влиянием эмоций Рыбы способны случайно разболтать чужую тайну или высказать собеседнику нелицеприятную правду прямо в лицо. Чтобы не плодить недоразумения, звезды гороскопа советуют сегодня Рыбам выбраться туда, где все танцуют и оглушительно гремит музыка – там им будет не до обличительных разговоров.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.