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Прошлогодние салатики: сколько можно хранить праздничные угощения

Оливье , фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 17:10 Фото: pexels
До "пира горой" остается совсем немного времени. Однако вряд ли кто-то из едоков желает провести новогодние каникулы "в обнимку" с фаянсовым другом, ведь не зря говорят: "Как встретишь, так и проведешь". Zakon.kz рассказывает, как избежать гастрономических проблем.

По словам нутрициолога, превентивного эндокринолога Лилии Карпусевич, самый полезный и безопасный вариант салата – с растительным маслом. Такие и портятся медленнее, и уберегут от парочки лишних сантиметров на животе после его главного праздника.

Но все мы знаем, какому соусу отдают предпочтение большинство хозяюшек в нашей стране – майонезу. Заправленное им блюдо следует хранить не более 12 часов и держать в уме мысль, что оно плохо "переносит" тепло из-за быстрого развития бактерий. Посему, надолго оставив, скажем, традиционные оливье, "цезарь", крабовый или "гнездо глухаря" на праздничном столе в окружении пышущих жаром радиаторов отопления, вы рискуете получить не угощение, а несварение. В лучшем случае.

Чтобы этого не произошло, не заливайте майонезом сразу весь таз салата – сделайте заготовку, переложите необходимую для подачи на стол порцию в красивую салатницу и ее уже доведите до ума. Когда гости расправятся с кушаньем, смешайте еще часть, и так далее по мере надобности.

Вместе с тем никакие кулинарные лайфхаки не сделают безопаснее, к примеру, мясо, запеченное в этой яичной жиже.

"Дело в том, что при нагревании до более 100 градусов происходит изменение структуры белка, за счет чего майонез приобретает канцерогенные свойства. А канцерогенная еда провоцирует развитие онкологических заболеваний", – объяснила Лилия Карпусевич.

Хозяйке на заметку.

Впрочем, не только майонез открывает охоту на наши желудки и прочие органы, пока часы 12 бьют. Даже спрыснутая парой капель дорогого оливкового масла закуска может указать вам на дверь в туалет – при наличии в ней скоропортящихся компонентов.

"Если в составе салата есть мясные, рыбные продукты, яйца, он придет в негодность быстрее, особенно при комнатной температуре. Например, селедка под шубой – один из самых ненадежных в этом плане вариантов. В данном случае ситуацию усугубляет еще и заправка. Но и замена ее на сметанную – плохая идея. Сметана тоже быстро портится и в сочетании с сельдью вызывает диарею", – предупредила нутрициолог.

Как отмечают эксперты, тяжелейшие отравления вызывают именно мясо, рыба, яйца и до кучи грибы, "молочка" – с ними нужно быть особенно аккуратными, тщательно следить за свежестью, не оставлять надолго на столе.

Диетолог Анна Власова рекомендует хранить остатки с праздничного дастархана в герметично закрытых контейнерах в холодильнике, чтобы минимизировать контакт с воздухом и предотвратить загрязнение. Тогда и любимая народная забава – доедать 1 января "прошлогодние" салатики – пройдет без нежелательных приключений.

"Если есть изменения в запахе, цвете или текстуре, лучше не рисковать и не есть", – говорит она.

Упомянутые в материале миксы с докторской колбасой и лже-крабами давно набили оскомину и не вызывают ощущения праздника? Значит, пора пробовать что-то новое. Тем более ранее журналист Zakon.kz поделилась пятеркой вкусных и, главное, оригинальных салатов к новогоднему столу.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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