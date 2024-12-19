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Пять вкуснейших салатов к новогоднему столу, кроме оливье

Пять вкуснейших салата к новогоднему столу, кроме оливье, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 13:33 Фото: pixabay
Салаты – обязательная часть новогоднего стола. Несмотря на полюбившиеся оливье, цезарь и гнездо глухаря, хозяюшки хотят приятно удивить гостей новинками. Zakon.kz выбрал пять вкуснейших салатов от лучших казахстанских фудблогеров.

"Свекла с нутом" от Дании Альтаевой

Этот рецепт точно придется по вкусу тем, кто следит за здоровьем и фигурой. Салат очень легкий и сытный. Свекла и нут придают насыщенный вкус.

Нут отварной (120 г) – нут замочить на ночь, а после отварить в подсоленной воде до мягкости

Свекла (3-4 штуки)

Для соуса:

Греческий йогурт/сметана 10% (220 г)

Оливковое масло (1 столовая ложка)

Чеснок (1 зубчик)

Соль, черный перец по вкусу

Заливка:

Петрушка (2 столовые ложки)

Оливковое масло (30 мл)

Лимонный сок (1/2 часть)

Соль, черный перец, базилик по вкусу

Наполнение:

Зелень (шпинат + микс)

Сыр фета

"Венеция" от Алибека Пардаева

А этот классический и очень вкусный салат можно есть тазиками, но лучше, конечно, не переедать. Алибек Пардаев утверждает, что он готовится буквально за пять минут. А если морковь заменить сухарями, то получится совсем другое угощение. Сочетание ингредиентов очень вкусное и выглядит салат красочно и по-домашнему.

Копченая голень (3 шт.)

Свежий огурец (2 шт.)

Морковь (1 шт.)

Сыр (100 гр

Кукуруза (100 г)

Соль, перец

Петрушка

Майонез

"Красный бархат" от Зарины Сарыевой

Если вы хотите богатое и красочное оформление еды, то гранат и грецкий орех вас точно выручат. От полезной и аппетитной подачи будут все в восторге.

Свекла (2 шт.)

Куриная грудка (1 шт.)

Грецкие орехи (100 г)

Чеснок (1 шт.)

Соль по желанию

Майонез или сметана

Гранат (1 шт.)

"Нисуаз с тунцом" от Олжаса Джурабаева

В этом салате все идеально – и привлекательный внешний вид, и вкусовое сочетание ингредиентов. Креативная и щедрая подача окажется по душе даже самому щепетильному гурману. Согласитесь, не на каждом столе можно отведать тунца в таком разнообразии.

Тунец (1 банка)

Помидоры черри (150 г)

Листья салата (150 г)

Отварные яйца (3 шт.)

Картофель (2-3 шт.)

Маслины (50 г)

Красный лук (половинка)

Сельдерей (1-2 штуки)

Оливковое масло, лимонный сок, горчица, соль, перец

"Алатау" от Шынар Бердышевой

От этого салата просто пальчики оближешь. Он и для детей, которые обожают колбасу или сосиски, как отменная закуска для новогоднего тоста.

Колбаса (500 г)

Сыр (250 г)

Помидоры (500 г)

Листья салата (1 упаковка)

Соленый огурец (300 г)

Вареное яйцо (5 шт.)

Майонез (300 г)

Чечил (1 упаковка)

Топ-5 казахстанских кулинарных вайнеров, у которых можно научиться вкусно готовить.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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