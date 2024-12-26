Самые холодные мужчины по знаку зодиака

Как айсберг в океане. Астрологи рассказали, у кого из знаков зодиака среди мужчин вместо сердца камень. Женщинам этих холодных мужчин советуют запастись терпением, сообщает Zakon.kz.

Козерог

Мужчина-Козерог – очень сдержанный, взрослый, ответственный. И абсолютно безэмоциональный. Если ваш выбор пал на этот айсберг, приготовьтесь долго, очень долго ждать. Если вы не готовы работать и ждать, не сдаваясь, – найдите себе кого-то попроще. Например, Овна.

Близнецы

Мужчины-Близнецы кажутся легкими и такими теплыми, но оказывается, что они достаточно холодны. Зато в отношениях с Близнецами много воздуха: они не будут требовать от вас постоянного контакта, не станут лезть в душу и всегда найдут что-то свежее и интересное, чтобы развлечь вас.

Дева

Мужчины-Девы холодны, порядочны и эмоционально недоступны. Они слишком много времени и внимания посвящают работе и выстраиванию собственной жизни, чтобы пускаться во все тяжкие и очаровываться. Вам придется доказать, что ваше появление не только не разрушит привычный ход вещей, но и сделает их жизнь еще более упорядоченной, стабильной и благополучной.

Водолей

Воздушные, непредсказуемые и эмоционально недоступные. Они, как отмечает эксперт в трактовке сновидений Марианна Басс, могут быть душой компании, но один-на-один покажутся вам просто холодными истуканами, не способными на проявление чувств. С ними интересно, но не тепло.

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