За кого могут выдавать себя мошенники

Современные мошенники – настоящие мастера перевоплощения, способные усыпить бдительность и обмануть доверчивых людей. Zakon.kz рассказывает, как распознать их тактику.

Как пишет Fingramota.kz, используя проверенные схемы и психологические уловки, они меняют образы, но действуют по знакомым сценариям.

"Сотрудники банков, правоохранительных органов"

Самая популярная "роль" в мошенническом мире: аферисты звонят ничего не подозревающим людям, представляясь сотрудниками службы безопасности банков. Они сообщают, что "произошла подозрительная транзакция", и просят продиктовать код из SMS для ее отмены. На самом деле это код для подтверждения перевода денег со счета жертвы. Каждый год в Казахстане такие мошенники выманивают у доверчивых граждан миллионы тенге.

Также часто мошенники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов – полиции, МВД, КНБ и под разными предлогами пытаются выманить секретную информацию у потенциальных жертв.

Совет: никогда не сообщайте коды из SMS посторонним. Банки и сотрудники правоохранительных органов не звонят с требованием сообщить ваши личные данные – вся необходимая информация о вас у них давно уже есть.

"Госслужащие"

Тоже знакомая нам по множеству кейсов "роль": мошенники звонят, представляясь, например, сотрудниками налоговой службы или электронного правительства – службы "1414", и требуют срочно оплатить "задолженность", угрожая арестом счетов. Они отправляют ссылки на фальшивые платежные страницы, где пользователь вводит данные своей карты и впоследствии теряет деньги.

Об этой схеме в октябре 2024 года казахстанцев предупреждал Комитет государственных доходов. Мошенники звонили гражданам и сообщали, что у них якобы есть письмо из налоговой или предупреждали о блокировке счета. И чтобы записаться на очный прием для решения проблемы, гражданам предлагали забронировать онлайн-очередь. Затем их просили продиктовать код от номера 1414 для завершения процесса "бронирования".

Совет: проверяйте задолженности только через официальный сайт eGov.kz или налоговый кабинет.

"Курьеры"

Схема, которую придумали мошенники, довольно изобретательная. Сначала к получателю – потенциальной жертве – приезжает курьер якобы из службы доставки цветов, он дарит букет от неизвестного отправителя и уезжает. Через несколько часов, а, возможно, и дней, человеку звонят из той же службы и просят назвать цифры из SMS-сообщения якобы для отчетности. Если получатель выполнит инструкцию звонящего, то с его карты могут попытаться списать деньги или даже мошенники попытаются оформить на него кредит.

Похожая схема используется лжекурьерами при доставке товаров. Мошенники просят сообщить код из SMS, чтобы принять или отказаться от посылки.

Совет: если вы не заказывали посылки, то не стоит их принимать. В случае с цветами тоже стоит проявлять осторожность. Не сообщайте никому свои персональные данные, включая SMS-коды.

"Близкие родственники"

Мошенники взламывают аккаунт в мессенджере и пишут родственникам владельца с просьбой срочно перевести деньги "на лечение" или "оплату штрафа". Порой такие аферисты звонят жертвам напрямую, притворяясь их родственниками и говорят, что якобы попали в ДТП и им нужна крупная сумма денег. А голос они или подделывают с помощью искусственного интеллекта, или пользуются тем, что в панике человек не всегда вдается в детали.

В прошлом году 86-летний житель Астаны едва не отдал мошенникам деньги: ему позвонила якобы его дочь, а на самом деле мошенница, и сообщила, что ей срочно нужна помощь, так как она попала в аварию. Попросила мошенница 700 тыс. тенге, но не получила их, так как преступную схему раскрыли столичные полицейские и задержали дроппера до того, как он передал сумму, полученную от пенсионера, мошенникам.

Совет: всегда перезванивайте родственникам сами, прежде чем переводить деньги.

"Работодатели"

На сайтах вакансий мошенники размещают объявления о работе с высокой зарплатой. После "собеседования" они просят оплатить "обучение", "страховку" или оформление документов, обещая присовокупить эти деньги к первой зарплате.

В Казнете раз за разом появляются одни и те же объявления, в которых несуществующая "Библиотека Казахстана" приглашает на работу наборщиков текстов, обещая высокую зарплату – от 9 тыс. тенге в день, а также гибкий график. На деле "библиотека" оказалась мошеннической схемой, в которой доверчивых граждан после небольшого собеседования просили оплатить страховку, а после поступления денег блокировали соискателей.

Совет: работодатель не имеет права требовать оплату за трудоустройство или обучение, поэтому, услышав такое требование, прерывайте разговор и сообщайте о произошедшем в полицию.

Ранее сообщалось, что семилетняя девочка помогла мошенникам обокрасть родителей и оформила на них кредиты.