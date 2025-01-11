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Мир

Семилетняя девочка помогла мошенникам обокрасть родителей и оформила на них кредиты

Хакеры, хакер, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, мошенник, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества, кибератака, хакерская атака, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 15:50 Фото: pexels
В России семилетняя девочка оформила кредиты на родителей по указанию мошенников. Инцидент случился в Томске, аферисты обманули первоклассницу благодаря популярной онлайн-игре, сообщает Zakon.kz.

Девочка думала, что она пытается заработать игровую валюту и по указке мошенников оформила на родителей несколько кредитов почти на 500 тысяч рублей – около 2,5 млн тенге.

"С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать семилетней девочки, женщина рассказала, что ее дочь обманули мошенники. Выяснилось, что ребенок играл в популярную онлайн-игру. В одном из мессенджеров ей поступило сообщение о том, что она заработала игровую валюту", – рассказали в управлении МВД Томской области.

Злоумышленники убедили ребенка в том, что для получения выигрыша ей нужно сфотографировать телефоны родителей. Действуя по инструкции, девочка оформила онлайн-кредиты и перевела мошенникам деньги.

Ранее сообщалось, что мошенники украли у пенсионерки дом, представившись популярным актером Киану Ривзом.

Андрей Дюсупов
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