Семилетняя девочка помогла мошенникам обокрасть родителей и оформила на них кредиты

В России семилетняя девочка оформила кредиты на родителей по указанию мошенников. Инцидент случился в Томске, аферисты обманули первоклассницу благодаря популярной онлайн-игре, сообщает Zakon.kz.

Девочка думала, что она пытается заработать игровую валюту и по указке мошенников оформила на родителей несколько кредитов почти на 500 тысяч рублей – около 2,5 млн тенге.

"С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать семилетней девочки, женщина рассказала, что ее дочь обманули мошенники. Выяснилось, что ребенок играл в популярную онлайн-игру. В одном из мессенджеров ей поступило сообщение о том, что она заработала игровую валюту", – рассказали в управлении МВД Томской области.

Злоумышленники убедили ребенка в том, что для получения выигрыша ей нужно сфотографировать телефоны родителей. Действуя по инструкции, девочка оформила онлайн-кредиты и перевела мошенникам деньги.

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