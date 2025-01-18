Субботний гороскоп на 18 января

Астрологи составили гороскоп на 18 января для всех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Овен

Достижение целей, даже самых невероятных, сегодня во многом зависит от вас. Такие качества, как щедрость, общительность, чувствительность, стремление к благородству, разнообразие интересов, тяга к пополнению знаний и/или получению высшего образования, должны стать вашими постоянными спутниками.

Телец

В этот день вы можете внутренне адаптироваться к новому образу жизни, ритму существования. В нем для вас будет много хорошего: в частности может улучшиться ваше финансовое благосостояние. У вас появится хороший источник дохода (и возможно, даже не один). Это удачный момент у Тельцов для совершения покупок, включая крупные и необычные.

Близнецы

Близнецам пора подумать о пополнении знаний, изменении круга общения. Приобретение влиятельных знакомых или расширение кругозора способны существенно поднять вам настроение, придать уверенности в завтрашнем дне, сделать ваши мысли более оптимистичными. Постарайтесь оставаться в курсе новостей, используйте любой шанс подключиться к новому источнику информации.

Рак

Отношения с родителями приобретают для вас огромную важность, могут стать более теплыми, великодушными. Ваши близкие или домочадцы охотно станут вашими наставниками или, наоборот, учениками. Если вы занимаетесь консультированием или репетиторством на дому, не бросайте это занятие – оно может стать для вас выгодным.

Лев

В этот день создаются прекрасные условия для творческой деятельности, для старта рекламного или образовательного проекта, для запуска оригинального начинания, связанного с искусством, музыкой, психологией. Ваше детище может быть обычным предприятием или проектом, носящим виртуальный характер (например, интернет-ресурсом), но в любом случае должно нести на себе отпечаток вашей индивидуальности.

Дева

Круг ваших обязанностей будет постепенно расширяться. Если это уже происходит, не теряйте времени, узнавайте как можно больше о своих новых заботах, обзаводитесь полезными и влиятельными связями. Возможно, Девам придётся пополнить образование в некоторых практических вопросах. В вашем доме может появиться (или окончательно обосноваться) домашнее животное.

Весы

Партнер по браку или делу становится одной из самых важных фигур в вашей жизни. Не будет лишним поиск хорошего консультанта (например, юриста или врача), преподавателя, наставника. Отношения с партнерами Весам пора начать строить на совершенно иных основаниях. Постарайтесь выбирать себе в напарники и даже в противники авторитетных, влиятельных, знающих людей.

Скорпион

Друг или партнер издалека может начать играть в вашей жизни большую роль (особенно если ближайшее окружение в данный момент кажется вам косным, неприветливым, жестким, слишком принципиальным). У Скорпионов увеличивается соблазн поучаствовать в финансовой авантюре, игре. Может оказаться удачным вложение средств в иностранный банк, в международное партнерство.

Стрелец

Стрельцов можно поздравить с наступлением удачной полосы в жизни. Постарайтесь разглядеть и/или хорошенько прочувствовать свои шансы. Не поддавайтесь мрачным мыслям, депрессивным состояниям, не усугубляйте разногласия с партнерами и близкими людьми, не страдайте злопамятностью и мстительностью.

Козерог

У Козерогов могут появиться новые хорошие шансы в любви или карьере. Если вы согласитесь использовать на равных здравый смысл, сообразительность и интуицию, то можете обеспечить себе отличные виды на будущее не только в духовном или интеллектуальном, но и в материальном отношении.

Водолей

Возможности учебы, расширения кругозора и круга общения, духовного и интеллектуального развития по-прежнему важны для вас, но приобретают несколько иной вид и смысл. Побольше общайтесь с людьми, в которых видите наставников, единомышленников – это поможет вам быстрее включиться в новый ритм жизни.

Рыбы

В этот день у Рыб усиливается чувствительность, что не мешает любопытству, контактности. Выбор знакомств и источников информации может диктоваться не только логикой и практической необходимостью, но и подспудными мотивами, интуитивным выбором. Такие цели, как длительное путешествие, учеба или преподавательская деятельность за границей, духовное развитие, обретение тайного покровительства, отныне имеют больше шансов на осуществление.

Ранее астрологи рассказали, почему Скорпион – самый сложный знак зодиака.