Почему Скорпион – самый сложный знак зодиака

Скорпионы всегда вызывали противоречивые чувства. Люди, рожденные с 23 октября по 21 ноября, обладают уникальной аурой и сложным характером. Но так ли опасен Скорпион, или же этот мрачный образ – всего лишь маска, скрывающая ранимую душу, рассказала таролог Галина Янко, сообщает Zakon.kz.

Уникальная энергетика

Скорпион – знак, скрывающий в себе мощные и противоречивые качества. Люди, рожденные под этим знаком, принадлежат к стихии Воды и находятся под покровительством сразу двух планет: Плутона и Марса.

Они часто кажутся сдержанными, даже холодными, но на самом деле они очень эмоциональны. Кроме того, этот знак славится своей целеустремленностью и стойкостью.

Однако, как отмечено в публикации "Вечерняя Москва", стоит помнить, что это также ревнивый и мстительный знак.

Они могут держать обиды долго и не прощают предательства.

Скорпионы в любви

В любви Скорпион проявляет себя страстно и безудержно. Это эмоциональный знак, который готов дарить любовь и заботу, но также требует полного внимания и верности в ответ.

Его неотъемлемые черты это ревность и собственничество. Партнеру придется быть готовым к интенсивным эмоциональным качелям в отношениях.

Карьера

В карьере Скорпионы стремятся к совершенству, не боятся сложных задач и вызовов. Они великолепные стратеги и решительные исполнители, что позволяет им добиваться успеха в самых разных областях.

В то же время его отношения с окружающими могут быть сложными и драматичными. Этот знак обладает сильной интуицией и способен оказывать влияние на окружающих, оставаясь при этом загадочной и не до конца прочитанной личностью.

Совместимость

Лучшая совместимость у Скорпиона с земными знаками:

Телец;

Дева;

Козерог.

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