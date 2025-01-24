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Топ абьюзеров среди знаков зодиака

Абьюзеры по знаку зодиака, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 16:23 Фото: pixabay
Некоторые знаки зодиака больше других склонны к абьюзивному поведению в отношениях, сообщает Zakon.kz.

Так считает астролог Агата Звездная. Она перечислила топ-5 абьюзеров гороскопа.

Первое место занимает одержимый властью и стремлением к контролю Овен, в общении он может проявлять агрессию и нетерпимость. Отношения с Овном могут быть конфликтными. Представители этого знака зодиака стремятся быть лидерами и начинают манипулировать партнером, отметила Звездная.

К абьюзерам эзотерик также причислила страстных и эмоциональных Скорпионов. Они всегда будут преданны своему партнеру, но при этом могут сходить с ума от ревности. В отношениях Скорпионы склонны к прессингу и манипуляциям для контроля второй половинки.

Третье место в списке астролог отдала прагматичным Козерогам, которые могут игнорировать эмоциональные потребности партнера, сами того не осознавая. Кроме того, представители этого знака склонны к контролю других людей, пишет "Подмосковье сегодня".

Яркие Львы склонны к нарциссизму, они не всегда замечают, как своим эгоизмом ранят окружающих. Если Лев чувствует, что его статус или внимание под угрозой, он может проявлять агрессивное поведение, добавила Звездная.

Последнюю строчку занимают Весы. Они стремятся к гармонии, но порой могут прибегать к манипуляциям, чтобы избежать конфликтов. Свое обаяние Весы могут использовать для контроля над партнером, скрывая истинные намерения, заключила астролог.

Ранее астролог рассказала, почему Телец, Лев, Стрелец и Рыбы склонны к лишнему весу.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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