Почему Телец, Лев, Стрелец и Рыбы склонны к лишнему весу
К примеру, есть те, кому сохранить фигуру сложнее остальных: килограммы быстро прилипают и не собираются покидать. Эксперт в трактовке сновидений выделила четырех представителей зодиакального круга, которые полнеют быстро и легко.
Телец
Почему полнеет Телец? Дело в тяге к удовольствиям, особенно материально-чувственного толка, а эти удовольствия незамедлительно откладываются на талии и животе. Отказать во вкусной еде Телец себе обычно не может, а делать лишние телодвижения – тоже не его кредо, вот и получается, что потребляет Телец больше, чем расходует.
Лев
Причина, по которой Львам сложно удерживаться вес, заключается в их любви жить на широкую ногу. Львы не могут отказать себе в изысканных лакомствах. Прибавим сюда тягу к веселью, где шампанское льется рекой – и вот уже прилипло два килограмма, которые обязательно призовут к себе на подмогу еще десять.
Стрелец
Стрельцы всегда стремятся к расширению: границ, горизонтов и собственной талии. Нет, цель потолстеть во что бы то ни стало они не ставят себе, конечно. Однако чисто психологически Стрельцы связывают объемы своего тела с той значимостью и масштабностью, которую они имеют. И все внутри способствует цели Стрельца стать больше, объемнее, в том числе и чисто физически.
Рыбы
Рыбы набирают вес от вселенской грусти и печали. Они, как отметил таролог, слишком часто ощущают несовершенство этого мира и не могут это вынести, заедают и запивают свои печали, не выходят из дома и поэтому набирают вес.
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