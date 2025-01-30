Какие знаки зодиака могут потратить целое состояние на шопинг

Астрологи поделились забавным гороскопом для любителей шопинга. По их мнению, есть пять знаков зодиака, кто может уйти из магазина, даже не вспомнив, сколько денег там потрачено, сообщает Zakon.kz.

Овен

Представители этого огненного знака – импульсивные покупатели номер один. У них сильное "хочу!", и оно не знает тормозов. Неважно, нужен ли им новый гаджет, туфли из последнего релиза крутого бренда или коллекционная фигурка супергероя, которая будет собирать пыль на полке – если это кажется крутым, Овен уже покупает.

Рак

Эти семейные, трудолюбивые и очень чувствительные люди тратят деньги не столько на себя, сколько на подарки для всех своих близких. Есть, впрочем, у них одна, но пламенная страсть – они готовы тоннами скупать средства для уюта дома – ну кто откажется от еще одного милого пледа или сорок седьмой свечи для ванной комнаты?

Весы

Эти эстеты, влюбленные в жизнь, обожают красоту во всех ее проявлениях, и им сложно устоять перед чем-то исключительно прекрасным. Они могут потратить целое состояние на искусство, декор или дизайнерскую одежду, которую носят раз в жизни. Кстати, именно Весы, не глядя, запросто способны выбрать в любом магазине самую дорогую вещь – и отыскать настоящее винтажное сокровище в "секонде".

Стрелец

Стрельцы живут сегодняшним днем, и им не в тягость потратить последнее на очередное приключение или новый опыт. Еще одна камера для путешествий? Берем, и ничего, что билеты для перелета придется заказывать в кредит! Стрельцы любят новые впечатления и часто тратят деньги на то, что обогатит их жизненный опыт, даже если это не приносит практической пользы.

Близнецы

Представители этого знака – настоящие энциклопедии на ножках, которые гонятся за новой информацией, как другие за модой. Они могут тратить деньги на книги, гаджеты для связи и обучения, а также на любые странные и забавные штучки. Если что-то может удержать их внимание хотя бы на пару часов, оно того стоит. И не важно, как отмечено в публикации WomanHit.ru, что через неделю эта новинка окажется где-то на дне шкафа.

Ранее астрологи уверенно заявили, что февраль станет по-настоящему судьбоносным месяцем. Однако не все представители зодиакального круга смогут ощутить на себе щедрые дары энергии Года Змеи. Так, только четырем знакам повезет больше других.