Какие знаки зодиака могут потратить целое состояние на шопинг
Овен
Представители этого огненного знака – импульсивные покупатели номер один. У них сильное "хочу!", и оно не знает тормозов. Неважно, нужен ли им новый гаджет, туфли из последнего релиза крутого бренда или коллекционная фигурка супергероя, которая будет собирать пыль на полке – если это кажется крутым, Овен уже покупает.
Рак
Эти семейные, трудолюбивые и очень чувствительные люди тратят деньги не столько на себя, сколько на подарки для всех своих близких. Есть, впрочем, у них одна, но пламенная страсть – они готовы тоннами скупать средства для уюта дома – ну кто откажется от еще одного милого пледа или сорок седьмой свечи для ванной комнаты?
Весы
Эти эстеты, влюбленные в жизнь, обожают красоту во всех ее проявлениях, и им сложно устоять перед чем-то исключительно прекрасным. Они могут потратить целое состояние на искусство, декор или дизайнерскую одежду, которую носят раз в жизни. Кстати, именно Весы, не глядя, запросто способны выбрать в любом магазине самую дорогую вещь – и отыскать настоящее винтажное сокровище в "секонде".
Стрелец
Стрельцы живут сегодняшним днем, и им не в тягость потратить последнее на очередное приключение или новый опыт. Еще одна камера для путешествий? Берем, и ничего, что билеты для перелета придется заказывать в кредит! Стрельцы любят новые впечатления и часто тратят деньги на то, что обогатит их жизненный опыт, даже если это не приносит практической пользы.
Близнецы
Представители этого знака – настоящие энциклопедии на ножках, которые гонятся за новой информацией, как другие за модой. Они могут тратить деньги на книги, гаджеты для связи и обучения, а также на любые странные и забавные штучки. Если что-то может удержать их внимание хотя бы на пару часов, оно того стоит. И не важно, как отмечено в публикации WomanHit.ru, что через неделю эта новинка окажется где-то на дне шкафа.
Ранее астрологи уверенно заявили, что февраль станет по-настоящему судьбоносным месяцем. Однако не все представители зодиакального круга смогут ощутить на себе щедрые дары энергии Года Змеи. Так, только четырем знакам повезет больше других.