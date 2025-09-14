#АЭС в Казахстане
Советы

С какими машинами ассоциируются знаки зодиака

Машины для знаков зодиака, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2025 07:20 Фото: pixabay
Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" сравнили все знаки зодиака с известными марками машин, сообщает Zakon.kz.

Овен – это Ferrari. Быстрый, яркий, всегда впереди. Любит быть первым и обожает скорость.

Телец – это Mercedes-Benz. Надежный, комфортный, ценит качество. Едет стильно и с чувством достоинства.

Близнецы ассоциируются у астрологов с Mini Cooper. Легкий, подвижный, всегда в движении. С ним никогда не бывает скучно.

Рак напоминает астрологам Volvo. Безопасность и уют у них на первом месте. Ездят спокойно, заботясь о семье.

Лев – это Lamborghini. Громкий, эффектный и броский. Привлекает внимание с первого взгляда.

Дева – это Toyota Corolla. Практичная, надежная, без лишних деталей. Всегда работает четко и стабильно.

Весы сравнили с BMW. Стиль, баланс и комфорт. Любят красоту и гармонию даже в движении.

Скорпион – Porsche. Страстный, загадочный и мощный. Всегда вызывает восхищение и немного опасений.

Стрелец – это Jeep Wrangler. Свобода, путешествия и приключения. Его стихия – дороги без границ.

Козерог – Range Rover. Солидный, надежный и статусный. Символ дисциплины и уверенности.

Водолей – это Tesla. Современный, инновационный и необычный. Всегда опережает время.

Рыбы ассоциируются с Volkswagen Beetle. Мягкий, уютный и немного сказочный. Романтика в каждой поездке.

Фото Алия Абди
Алия Абди
