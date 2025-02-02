Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака

Астрологи опубликовали гороскоп на воскресенье, 2 февраля 2025 года, для представителей всех знаков зодиака. Какие изменения могут произойти в вашей жизни, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Перед Овном может встать непростая задача, и от того, как он ее решит, будет зависеть многое. Возможно, именно сегодня от Овна может потребоваться принять окончательное решение в каком-то вопросе или совершить шаг, который задаст его жизни новое направление. Так что решения Овна сегодня должны быть взвешены и продуманы – ведь последствия этого выбора еще долго будут давать о себе знать.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Неожиданные накладки способны раз за разом выбивать Тельца из колеи, однако, поддавшись эмоциям, он лишь сильнее накалит обстановку. Ворчанием и недовольством Телец вряд ли сможет решить проблему, поэтому лучший выход для него сегодня – это расслабиться, доверившись судьбе. Звезды гороскопа говорят, что, пустив дела на самотек, Телец сегодня выиграет больше, чем если станет переживать впустую. Как говорится, наберись смелости, если хочешь что-то изменить, и наберись терпения, если ничего изменить не в силах.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня Близнецам как никогда захочется ощутить ветер перемен: им как воздух нужны будут интересные новости, события или планы, которые внесут в их жизнь разнообразие. Возможно, им захочется увидеться с человеком, с которым они не виделись много лет, или задуматься о путешествии в далекие страны... Но все это станет возможным только в том случае, если Близнецы преодолеют свою меланхолию и пассивность, и готовы будут в одиночку пойти навстречу новому, не надеясь на чье-то содействие. Увы, раскачать окружающих сегодня будет сложно.

Рак (21 июня – 22 июля)

В гороскопе Рака будут преобладать собранность, целеустремленность и деловой подход. В любой сфере жизни им будут руководить практичность и амбиции! Благодаря такому настрою Рак сегодня отлично справится с любым порученным ему фронтом работ; единственное, чем ему сегодня заниматься не стоит, – это творчеством. День склоняет Рака к тому, чтобы не выходить за пределы привычного, так что любые попытки поэкспериментировать сегодня в худшем случае подействуют во вред, в лучшем – будут малоэффективны.

Лев (23 июля – 22 августа)

Льву следует быть предельно осторожным в общении – не исключены недопонимания и конфликты. Такой уж это день, что обязательно найдутся добрые люди, которые захотят высказать Льву свое недовольство, покритиковать его или просто к чему-то придраться. Если сегодня Лев не хочет обид и ссор, самая верная тактика – включить дипломатию и уходить из-под удара, гася конфликт в самом зародыше.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня Дева в делах имеет все шансы ощутить себя хозяином положения! Она будет контролировать ситуацию, держа все ниточки в своих руках. Это поможет ей добиваться поставленных целей, однако в гороскопе Девы есть свой подвох – жесткость и нетерпимость, к которым в этот день склоняют ее звезды. Дева сегодня не будет склонна прислушиваться к чужому мнению, а в случае угрозы своим планам, не раздумывая, пойдет на конфликт. Чтобы не испортить отношения с окружающими, ей стоит быть гибче, помня о том, что при достижении цели отнюдь не все средства хороши.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Звезды предупреждают о том, что они могут почувствовать внутреннюю слабость и неуверенность в себе. Весы способны испытывать это чувство в ответственных делах, а также во время принятия решений. Даже самые простые вопросы, вроде того, что приготовить на ужин или что надеть, сегодня способны вызвать в душе Весов бурю противоречивых эмоций! Так что совет Весам на этот день: либо усилием воли справиться с сомнениями, либо по всем спорным вопросам советоваться с окружающими. Лучше, конечно же, первый вариант.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпиону не стоит доверять своей интуиции, даже если ему покажется, что он отчетливо слышит ее голос. Увы, но максимум шансов за то, что предчувствие окажется ложным, и любые поступки, совершенные сегодня под влиянием порыва, заведут Скорпиона совсем не туда. В течение всего дня звезды гороскопа не советуют Скорпиону полагаться на свой внутренний голос, удачу, везение и другие эфемерные материи. Только логика, точный расчет и доскональное понимание того, что он делает, могут гарантировать ему нужный результат.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня звезды гороскопа советуют Стрельцу взять небольшой выходной, выпасть из суеты и заняться собой. Делами заняться все равно как следует не получится, так что побалуйте себя всем тем, на что у вас обычно не хватает времени! Поход в салон красоты, на фитнес, на шоппинг – сегодня это не прихоть, а способ набраться свежих впечатлений, позитива и новых сил. Побыть чуть-чуть эгоистом, потратить на себя больше денег, чем обычно, – вот главный совет на сегодня. Ну а вечер Стрельцу стоит провести вместе с любимым человеком или в кругу друзей.

Козерог (22 декабря – 19 января)

День, когда Козерог способен свести на нет любые возникающие разногласия! Даже если вокруг бушует ссора, Козерог сумеет сохранить трезвый, ясный ум и достучаться до противников своими аргументами. Неудивительно, что окружающие могут сегодня в спорном вопросе выбрать Козерога третейским судьей. Если же споров не возникнет, люди просто будут чаще, чем обычно, спрашивать его совета. Козерогу стоит использовать свои дипломатические таланты для того, чтобы провести переговоры, заручиться поддержкой нужных людей или поговорить по душам с близким человеком.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолею будет труднее, чем обычно, проявлять организованность: слово "надо" будет вызывать у него аллергию! Скорее всего, дела, которые ему неинтересны, Водолей просто перенесет на неопределенное "потом", а сам займется тем, чем ему захочется. Если же Водолею все-таки придется делать то, что ему не по душе, он способен наделать массу ошибок. Так что единственный выход для Водолея сегодня: заниматься тем, что вызывает его интерес. Или же найти интерес в том деле, которым ему волей-неволей приходится заниматься.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбы могут почувствовать в себе стремление стать частью какой-либо системы: вписаться в коллектив, поступить в институт, сменить место работы или даже вступить в брак. Другими словами, Рыбы способны задуматься о своем месте в жизни и начать действовать, чтобы занять достойное место под солнцем. Не надо противиться этому порыву – взяв на вооружение сегодняшние планы, Рыбы имеют все шансы со временем продвинуться вперед по социальной или по карьерной лестнице.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.