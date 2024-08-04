Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака

Астрологи опубликовали гороскоп на воскресенье, 4 августа, для представителей всех знаков зодиака. Какие изменения могут произойти в вашей жизни, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня Овен будет полон энергии и уверенности в себе.ьСитуация вынудит его то и дело оказываться в центре внимания, однако Овен не ударит в грязь лицом. Он сумеет не только справиться со своими обязанностями, но и показать себя при этом в выгодном свете. Правда, сегодня Овну следует приготовиться к тому, что такое нескромное поведение может спровоцировать откровенную зависть окружающих. Впрочем, это небольшая цена за то, чтобы целый день чувствовать себя на коне.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня для Тельца актуальна формула: "Всё в дом!". Его действия будут направлены на то, чтобы принести пользу своей семье, близким людям или самому жилищу – к примеру, сделав перестановку или обустроив домашнее пространство. Звезды гороскопа обещают, что любые шаги и покупки в этом направлении окажутся удачными, порадовав и самого Тельца, и его близких. Главное для него сегодня – не сравнивать свой быт с чьим-нибудь еще, иначе Телец рискует на пустом месте испортить себе настроение.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня Близнецы будут находиться в водовороте событий! Звезды гороскопа наделяют их такими качествами, как энергичность, быстрота принятия решений и острый ум. Им будет трудно оставаться на одном месте – ситуация может требовать их присутствия сразу в нескольких местах. Впрочем, Близнецы и сами будут не против такой кипучей деятельности, тем более что она обещает оказаться еще и полезной: какие-то сегодняшние события или знакомства способны преподнести Близнецам приятный сюрприз.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня звезды гороскопа обещают Раку поддержку в денежных делах. Это отличный день для того, чтобы посвятить его управлению финансами и приумножению капитала. Так что если у Рака есть план, как повысить свои доходы, – самое время начать его осуществлять. Разговор с начальством о прибавке зарплаты, запуск нового проекта, денежные вложения и т.д. – сегодня любой шаг Рака в нужном направлении со временем обещает обернуться приятной тяжестью в его кошельке.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня звезды гороскопа наделяют Льва здоровыми амбициями, инициативой и энергией, бьющей через край. Ваш удел на этот день – быть ведущим, а не ведомым, и окружающим придется с этим смириться. Люди волей-неволей будут поддерживать начинания Льва, если же он предпочтет действовать один, то и здесь имеет шанс преуспеть. Сегодня отличный день для того, чтобы Лев разобрался с любыми делами, не откладывая их в долгий ящик. Проекты, начатые сегодня, практически обречены на успех.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня Деву может ожидать очень приятный и полезный сюрприз, причем совершенно неожиданный, буквально на пустом месте. Возможно, Дева, идя по улице, обнаружит у себя под ногами крупную купюру. Или же она выиграет в лотерею, получит забытый долг, подарок от поклонника… Вариантов может быть множество, так что Деве следует на всякий случай быть готовым к любым подаркам судьбы. И, чтобы не пропустить их, внимательнее смотреть по сторонам, а также себе под ноги.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня Весам трудно удержаться, чтобы не пустить деньги на ветер. Ситуация то и дело будет соблазнять их сделать бессмысленную покупку или вложить крупную сумму в "надежнейшее" дело. Не поддавайтесь этому импульсу! Даже если вам кажется, что вы не проживете без этой вещи и дня, как следует все взвесьте и – отложите покупку. Чтобы не искушать судьбу, звезды гороскопа советуют Весам сегодня обходить яркие витрины стороной и не включать телевизор, чтобы не стать безвольной жертвой рекламы.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня дело, которому Скорпион посвятил много времени и сил, способно наконец-то принести свои приятные плоды. Это может быть финансовая прибыль, премия, моральная отдача, признание заслуг или просто приятный сюрприз – одним словом, успех в любом его виде. Впрочем, Скорпион не будет склонен расслабляться. Наоборот, сегодня успех мобилизует его и заставит действовать активнее, ведь одно дело – видеть цель, а другое – чувствовать, как благодаря твоим стараниям она становится все ближе.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня Стрелец превзойдет себя в умении не только заводить знакомства, но и сводить их на нет. Энергии, которую дарит ему день, хватит для того, чтобы обзавестись новыми связями, как романтическими, так и деловыми. А вот что касается старых знакомых, то тут дело обстоит наоборот: Стрелец сегодня будет отличаться несдержанностью и рискует испортить отношения даже с лучшим другом. Чтобы этого не произошло, ему следует держать свои обидные высказывания при себе – то есть так, как будто бы он общается с незнакомцем.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня в Козероге может внезапно проснуться ревность. Причем, необязательно, что это чувство будет направлено на любимого человека и что у Козерога будет для этого повод. Друзья, родные, коллеги по работе – практически любой сегодня рискует стать объектом необъяснимой ревности и собственнических настроений Козерога. Звезды гороскопа советуют не поддаваться соблазну выяснять отношения – ни к чему хорошему это не приведет. Лучше задумайтесь о том, что друзья ваших друзей – необязательно ваши соперники. Они могут стать и вашими друзьями тоже.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Не исключено, что сегодня Водолею захочется с кем-нибудь посоревноваться. Здоровый азарт у него способно разжечь все, что угодно, главное, чтобы окружающие поняли: Водолей не хуже других. Не противьтесь этому импульсу – сегодня он способен внести изюминку и элемент игры в вашу жизнь. Главное, чтобы все было в меру, и соревнование не превратилось у Водолея в доказательство своего превосходства.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня Рыбам могут оказаться по плечу вещи, на которые они были неспособны еще месяц или даже неделю назад. Звезды гороскопа придадут им активности и решительности, а еще – удачливости в делах. Благодаря этому Рыбы будут точно знать, что им делать и как. Единственное "но": они будут знать и то, что должны делать другие. Окружающим вряд ли понравится мысль запрячься в упряжку Рыб, поэтому на протяжении дня Рыбам следует приготовиться к их слабым попыткам протестовать.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.