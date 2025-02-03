Что такое суперфуды и можно ли их заменить

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области 3 февраля рассказали, что такое суперфуды и как их употреблять, сообщает Zakon.kz.

Суперфудами называют продукты, которые имеют высокое содержание полезных веществ – витаминов, минералов, антиоксидантов и других подобных компонентов.

К ним можно отнести следующие продукты:

льняные семена – они считаются альтернативой импортным чиа (это семена с Омега-3 жирными кислотами);

безглютеновая крупа киноа – она богата белком и клетчаткой;

порошковый зеленый чай матча – в нем высокое содержание антиоксидантов;

облепиха, клюква, черника, авокадо, киви, куркума, кимчи – в этих и других продуктах также много витаминов.

"Кроме того, популярны и продукты с добавленными полезными свойствами: это протеиновые батончики со спирулиной (высушенные цианобактерии), напитки с коллагеном, порошки для смузи. Эти и другие продукты обещают улучшить здоровье, зарядить энергией, укрепить иммунитет", – рассказали в ДСЭК.

Тем не менее, отмечают специалисты, важно помнить: суперфуды – не чудодейственное лекарство, а лишь часть рациона человека. Не все суперфуды подходят каждому – какие-то могут вызывать аллергию (спирулина), проблемы с пищеварением, если их потреблять слишком много (чиа). Ценность их могут преувеличивать в силу маркетинга.

Суперфуды, к слову, можно заменить другими продуктами: крупу киноа – гречкой, семена чиа – льняным маслом, чай матча – обычным зеленым. Другие нужные организму полезные вещества можно получить из овощей, фруктов, круп, орехов. Так или иначе, главное – сохранять сбалансированное питание, а суперфуды послужат к нему приятным дополнением.

"Если вы все же хотите выбрать для себя суперфуд, важно проверить данные о производителе, целостность его упаковки и документы, подтверждающие безопасность, выбирать органические и минимально обработанные продукты, а также не покупать суперфуды в сомнительных местах или по очень низкой цене", – отмечают специалисты.

Как и в случае с другими пищевыми продуктами, важно обращать внимание на маркировку и сведения о составе суперфуда, следить за условиями его хранения, принимать согласно инструкции. Маркировка должна быть нанесена на упаковку на двух языках – государственном и русском. И если следовать всем этим рекомендациям, вы сможете получить максимум пользы для здоровья.

Ранее медики рассказали о скрытой угрозе стейков слабой прожарки.