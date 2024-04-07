Санэпидемиологи отобрали пробы воды на санитарно-химические исследования по Жылыойскому району

Как рассказали в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля по Атырауской области, в Жылыойском районе взяли на анализ воду, сообщает Zakon.kz.

Исполняющая обязанности директора Департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Атырауской области Алия Бекешева сообщила, что были отобраны анализы водопроводной воды на три химических и три микробиологических исследования. Бутилированная вода взята на два микробиологических и химических исследования. Все анализы в работе.



"Специалистами Жылыойского районного управления санитарно-эпидемиологического контроля даны рекомендательные разъяснения населению, что следует отстаивать и кипятить воду перед употреблением. А также необходимо употреблять бутилированную воду. В целом, санитарно-эпидемиологическая ситуация во всех населенных пунктах благополучная, находится на контроле. Организовано оказание медицинской помощи", – подчеркнула Алия Бекешева.