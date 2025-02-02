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О скрытой угрозе стейков слабой прожарки предупредил врач

стейк, мясо, фото - Новости Zakon.kz от 02.02.2025 11:50 Фото: pixabay
Медики всегда советуют людям есть мясо и мясные продукты, но вот увлечение стейками не всегда радует врачей. Самая страшная опасность, которая подстерегает в этом блюде – сальмонелла, сообщает Zakon.kz.

Вызывающие сальмонеллез бактерии легко переносят холод, им не страшно длительное замораживание. Об этом рассказала в беседе с aif.ru терапевт Надежда Чернышова. Она добавила, что для сальмонеллы губительна температура 100 градусов и выше.

"Сальмонеллы сохраняют жизнеспособность в замороженных тушках птицы в течение года, в домашней пыли – до четырех месяцев, в воде – до полугода. При этом они не могут справиться с высокой температурой, мгновенно погибая при 100 градусах, поэтому термическая обработка продуктов питания – главный способ борьбы с сальмонеллой и профилактики сальмонеллеза", – объяснила эксперт.

Врач подчеркнула, что заказывая мясные блюда в ресторане и других заведениях общепита, необходимо обратить внимание на его качество.

"Если мы заказываем мясо в ресторане, все-таки безопаснее будет заказать прожарку well done (полностью прожаренное). Чем больше прожарено мясо, тем меньше шансов, что там внутри сохранились бактерии", – отметила эксперт.

Ранее врач предупредила о неожиданной опасности коронавируса для мозга. Оказывается, перенесенная коронавирусная инфекция может негативно сказываться на его работе, даже если болезнь протекала в легкой форме.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Андрей Дюсупов
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