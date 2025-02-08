Какой знак зодиака Ванга считала лучшим
По словам провидицы, именно этот знак олицетворяет порядок, чистоту, здравомыслие и стремление к совершенству. Девы обладают уникальной способностью замечать недостатки и тут же стремятся исправить их, создавая вокруг себя гармонию, пишет rambler.
Одной из главных черт представителей этого знака Ванга называла ответственность – они подходят с серьезностью даже к самым незначительным делам. При этом Девы нередко кажутся окружающим холодными и сдержанными, но за внешней сдержанностью скрывается ранимая и чувственная натура.
Ясновидящая также отмечала, что несмотря на внешние различия между представителями этого знака, их объединяет логический склад ума – Девы всегда полагаются на разум, а не на эмоции. Именно это качество, по мнению Ванги, делает их особенными и лучшими среди всех знаков зодиака.
Ранее сообщалось, что Ванга особенно выделяла три знака зодиакального круга. Именно в них ясновидящая чувствовала большой потенциал и мощь, которые могут быть использованы как во благо, так и во вред.