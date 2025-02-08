Какой знак зодиака Ванга считала лучшим

Известная болгарская ясновидящая Ванга не только предсказывала будущее, но и уделяла внимание астрологии, отмечая характерные черты знаков зодиака. Однако среди всех она особенно выделяла один – Деву, сообщает Zakon.kz.

По словам провидицы, именно этот знак олицетворяет порядок, чистоту, здравомыслие и стремление к совершенству. Девы обладают уникальной способностью замечать недостатки и тут же стремятся исправить их, создавая вокруг себя гармонию, пишет rambler.

Одной из главных черт представителей этого знака Ванга называла ответственность – они подходят с серьезностью даже к самым незначительным делам. При этом Девы нередко кажутся окружающим холодными и сдержанными, но за внешней сдержанностью скрывается ранимая и чувственная натура.

Ясновидящая также отмечала, что несмотря на внешние различия между представителями этого знака, их объединяет логический склад ума – Девы всегда полагаются на разум, а не на эмоции. Именно это качество, по мнению Ванги, делает их особенными и лучшими среди всех знаков зодиака.

Ранее сообщалось, что Ванга особенно выделяла три знака зодиакального круга. Именно в них ясновидящая чувствовала большой потенциал и мощь, которые могут быть использованы как во благо, так и во вред.

