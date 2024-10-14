Тайные силы: почему Ванга боялась Тельцов, Скорпионов и Рыб

Знаменитая болгарская провидица Ванга особенно выделяла три знака зодиакального круга. Именно в них ясновидящая чувствовала большой потенциал и мощь, которые могут быть использованы как во благо, так и во вред, сообщает Zakon.kz.

Она утверждала, что великая сила спит в трех знаках зодиака: Тельце, Скорпионе и Рыбах.

Телец

Земной знак зодиака Телец – подобно быку – обладает невероятной силой воли и упорством. В них спит сила лидера, способного создать нечто великое, однако людям этого знака зодиака необходимо выйти из зоны комфорта, чтобы стать великими.

Скорпион

Водный знак зодиака Скорпион известен своей страстностью, интенсивностью и глубиной эмоций. В нем спит неистовая сила, способная преодолеть любые преграды, но она часто направлена на внутренние сражения и поиск истины. В них спит сила мастера, способного превращать мечты в реальность.

Рыбы

Тихие Рыбы обладают мощной интуицией, состраданием и творческой жилкой. В них таится сила искусства, способная трогать души и менять мир. Однако, как отмечено в публикации издания Life.ru, Рыбы часто теряются в собственных фантазиях. В них спит сила творца, способного создавать бессмертные шедевры.

Примечательно, что каждый день человек стоит перед выбором: нести свет или перейти на темную сторону. Астрологи уверены, что есть три представителя зодиакального круга, которые выбирают второй вариант и чаще других совершают подлые поступки.

Кроме того, каждый знак зодиака в той или иной степени испытывает чувство зависти. Есть те, для кого чужие успехи являются мотивацией. Но есть и те, кого мысль о том, что на свете существует кто-то лучше них, сводит с ума. Астрологи уверено заявляют, что именно Львы, Скорпионы и Стрельцы особенно подвержены зависти.