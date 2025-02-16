Астрологи перечислили мужчин-однолюбов среди знаков зодиака

Астрологи изучили вопрос верности в мире гороскопов и перечислили знаки мужчин, которые считаются самыми верными партнерами в отношениях, сообщает Zakon.kz.

Овен

Из мужчин Овнов получаются отличные семьянины. Ведь, выбрав свою спутницу, они уже никогда не будут смотреть на других женщин. Весь мир сходится на их партнерше. Овны редко предают своих избранниц, ведь главное для них – честь и уважение к своему выбору.

Телец

Тельцы никогда не подпускают к себе близко представительниц прекрасного пола. Они тщательно оценивают, высматривают и выбирают себе спутницу жизни. Тельцы сами делают свой выбор. Они никогда не будут прыгать в омут измен. Им не интересны сплетни и интриги.

Близнецы

Мужчины Близнецы – собственники. Выбрав спутницу жизни, Близнец будет контролировать каждый ее шаг. Такое повышенное внимание часто отпугивает женщин. Благодаря этому союз представителей этого знака зодиака с их возлюбленными недолговечен.

Рак

Представители этого знака зодиака постоянно сомневаются, выбирая себе спутницу жизни. Но сделав выбор, остаются ему верными до конца своей жизни. Представители этого зодиакального созвездия являются надежным плечом, на которое можно опереться в любой трудной жизненной ситуации.

Лев

Яркие и харизматичные мужчины Львы нередко обретают славу ловеласов. Однако это не совсем так. Среди представителей этого зодиакального созвездия есть и те, кто долгое время ищут свою спутницу. Но если они полюбили женщину, то это навсегда.



Дева

Мужчины Девы – известные перфекционисты. Они не терпят чужих недостатков и скептически относятся к слабостям. Из-за этого встретить ту единственную Девам практически невозможно. Поэтому они часто одиноки и несчастны.

Весы

Весы заслуженно оправдывают гордое звание мужчины-однолюба. Они неприступны, как крепость. Завязать с ними мимолетный роман не удастся. На первом месте для представителей этого знака зодиака честь, достоинство и постоянство.



Скорпион

Скорпион долго выбирает себе спутницу жизни. Он критично оценивает все достоинства и недостатки партнерши. Однако если женщина подошла под его параметры идеальной спутницы, то Скорпион ее уже не отпустит. Представители этого знака зодиака умеют ухаживать за своими избранницами и любят это делать.

Стрелец

У Стрельцов их нежные и возвышенные чувства часто разбиваются о рутинные дела. Им нужны яркие ощущения, поэтому представители этого знака зодиака находятся в постоянном поиске новых знакомств. Если женщине нужны долгие и надежные отношения, то от мужчин Стрельцов стоит держаться подальше.

Козерог

Мужчина Козерог пронесет любовь к своей избраннице через всю жизнь. Для представителей этого знака зодиака не существует преград, расстояний и сложностей. Если женщина его зацепила, то Козерог сделает все возможное, чтобы оказаться с ней рядом. Представители этого зодиакального созвездия любят только один раз.

Водолей

Мужчины Водолеи – настоящие ловеласы. Они предпочитают краткосрочные романы и интрижки на стороне. Если Водолеи и решатся на создание семьи, то это произойдет уже в зрелом возрасте. А пока они веселятся, развлекаются и ищут новые интересные знакомства.

Рыбы

Женщинам стоит быть предельно внимательными с представителями этого зодиакального созвездия. -Рыбы очень ветрены, их часто тянет "налево". Их любовные чувства ярко вспыхивают, но так же быстро затухают. Через непродолжительное время представители этого знака зодиака уже ищут новый объект для воздыхания.

Ранее астрологи сообщили, что пять знаков зодиака ждут кардинальные перемены в личной жизни.