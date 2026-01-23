#Казахстан в сравнении
Астрологи назвали знак зодиака, мужчины которого никогда не изменяют

Мужчины, знак зодиака, верность, измены, гороскоп , фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 00:04 Фото: pixabay
Астрологи утверждают: среди знаков зодиака есть те, для кого верность – не просто слово, а часть характера. В поисках надежного партнера многие обращаются к гороскопам, надеясь понять, кому можно доверить свои чувства, сообщает Zakon.kz.

По мнению специалистов, звезды действительно подсказывают, какие мужчины чаще всего оказываются преданными в отношениях, пишет Sterlegrad.

Особое место в этом списке занимает Козерог. Мужчины этого знака воспринимают любовь как серьезное обязательство. Для них отношения – это долгий путь, построенный на доверии, ответственности и стабильности. Козероги не склонны к импульсивным поступкам и не рискуют тем, что для них по-настоящему ценно. Если они делают выбор в пользу одного человека, то остаются с ним надолго.

Следом идут Тельцы. Эти мужчины ценят постоянство и привязываются к партнеру всей душой. Им важны комфорт, надежность и ощущение "своего" человека рядом. Тельцы не ищут приключений на стороне и готовы бороться за отношения, если чувствуют эмоциональную связь и взаимность.

Неожиданно в числе самых верных оказываются и Раки. Несмотря на чувствительность и ранимость, мужчины этого знака глубоко ориентированы на семью. Они дорожат эмоциональной близостью и редко идут на предательство, так как слишком остро переживают любые разрывы и потери.

Высокой репутацией в вопросах верности пользуются и Девы. Их рациональность, внутренние принципы и стремление к порядку не оставляют места для случайных связей. Мужчины-Девы предпочитают стабильные отношения и тщательно оберегают то, что создавали долгое время.

Даже среди ярких и эмоциональных знаков есть исключения. Львы, несмотря на любовь к вниманию, способны на преданность, если рядом с ними человек, который восхищается и вдохновляет. В таком союзе Лев стремится быть единственным и незаменимым.

Скорпионы также нередко удивляют своей верностью. При всей своей харизме и страстности они остаются преданными, если по-настоящему влюблены. Для них любовь – это глубокая связь, требующая абсолютного доверия.

Таким образом, астрологи сходятся во мнении: верность во многом определяется характером, а звезды лишь подчеркивают эти черты. Козероги, Тельцы, Раки, Девы, а также Львы и Скорпионы при искренних чувствах способны стать надежными и преданными партнерами. Главное – учитывать не только знак зодиака, но и взаимное уважение, без которого невозможны крепкие отношения.

А ранее мы писали о том, как распознать в мужчине "сыночку-корзиночку".

Айсулу Омарова
